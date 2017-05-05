Димитрис Итудис: Мы довольно плохо бросали, над этим нужно поработать

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился впечатлениями после первого матча 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ против «Астаны». Напомним, что его команда победила со счетом 77:54.

«Поздравляю команду с победой, лидерством 1-0 в серии. Мы сыграли серьезно, особенно в защите, были собраны и вынуждали соперников совершать потери. В то же время бросали довольно плохо, над этим нужно поработать.

Хочу также поздравить Никиту (Курбанова) с его индивидуальной наградой. Он определенно ее заслуживает, он один из лучших обороняющихся игроков. Счастлив, что он развился как игрок в нашей команде и помог нам стать лучше», - цитирует Итудиса официальный сайт ЦСКА.

В составе победителей самым результативным стал Виталий Фридзон, который набрал 18 очков. У «Астаны» 15 очков в активе Усмана Крубалли. ЦСКА повел в серии со счетом 1-0.