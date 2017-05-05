Виктор Фаст: Был бы еще больше рад за Андронова, если бы он забил не мне

Голкипер сборной Швеции Виктор Фаст поделился впечатлениями после матча со сборной России на чемпионате мира. Напомним, что его команда уступила по буллитам (1:2 Б).

«В третьем периоде сборная России сильно добавила, им помог быстрый гол, но позже мы вернули инициативу и могли выигрывать. В целом, обе команды выдали неплохую игру. Конечно, я счастлив за Андронова, это невероятный игрок, я знаю это, потому что два года провел с ним в одной команде. Но, честно скажу, я был бы рад еще больше, если бы свой первый гол на чемпионатах мира он забил какому-нибудь другому вратарю», - цитирует Фаста «Р-Спорт».

Основное время завершилось со счетом 1:1. Счет в первом периоде открыл нападающий шведов Элиас Линдхольм. В начале третьей двадцатиминутки Сергей Андронов восстановил равенство.

Овертайм, который впервые в истории чемпионатов мира проходил в формате «три на три», также не выявил сильнейшего. В серии буллитов вратарь Андрей Василевский отразил все три броска соперника, а решил исход противостояния точный выстрел Артемия Панарина.