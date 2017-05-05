Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Финляндия3 : 2Белоруссия
Хоккей  Чехия1 : 4Канада
Футбол  Вест Хэм1 : 0Тоттенхэм
Хоккей  Швеция1 : 2 БРоссия
Хоккей  США1 : 2Германия
Футбол  Севилья1 : 1Реал Сосьедад
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Александр Бубнов: «Спартак» забьет «Томи» пяток мячей

Источник:  Sportbox.ruКомментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на встречу 27-го тура чемпионата России, в которой «Спартак» примет «Томь».

- Ясное дело, поставлю здесь на «Спартак», - сказал Бубнов. - Весь вопрос в том, сколько забьют хозяева? Думаю, они постараются устроить представление для своих болельщиков. Атакующий потенциал команды позволяет рассчитывать на пяток мячей.

Игра пройдет в субботу, начало - в 19:00 мск.

Матч

Спартак - Томь

Судья:

Алексей Сухой (Россия)

Место и дата

06 мая 19:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция

Голосование: Станет ли «Спартак» чемпионом России по итогам 27-го тура?

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Димитров - лучший игрок «Урала» в апрелеБолельщики признали полузащитника Николая Димитрова лучшим игроком команды в апреле.Вице-губернатор Петербурга: Поле стадиона «Санкт-Петербург» готово к играмВице-губернатор Петербурга Игорь Албин поделился мнением о просьбе главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу перенести матч 29-го тура РФПЛ против «Краснодара» на стадион «Петровский».Александр Бубнов: ЦСКА минимально обыграет «Амкар»Футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на встречу 27-го тура чемпионата России, в которой «Амкар» примет ЦСКА.Никто не верит в «Терек», все ставят на «Зенит». Гонка за золотом, 27-й тур РФПЛНикто не верит в «Терек», все ставят на «Зенит». Гонка за золотом, 27-й тур РФПЛЭксперты «Советского спорта» делают ставки на исход матчей тура чемпионата России по футболу.Акинфеев признан лучшим игроком ЦСКА в апрелеБолельщики признали вратаря Игоря Акинфеева лучшим игроком ЦСКА в прошлом месяце.Мусса Думбия сможет сыграть против «Ростова»Полузащитник тульского «Арсенала» Мусса Думбия сможет сыграть против «Ростова» в завтрашнем матче 26-го тура РФПЛ.«Ростов» завершил подготовку к матчу с тульским «Арсеналом»«Ростов» провел тренировку на стадионе «Арсенал».«Спартак» – в первой корзине на жеребьевке Лиги чемпионов. Все расклады«Спартак» – в первой корзине на жеребьевке Лиги чемпионов. Все раскладыЧто ждет российские клубы в следующем еврокубковом сезоне? Рассказываем.Зе Луиш: Поначалу в России было очень трудно. Хотел собрать чемоданы и уехатьФорвард «Спартака» Зе Луиш рассказал, почему ему было трудно адаптироваться в России.«Спартак» разгромил «Томь» в молодежном первенстве«Спартак» победил «Томь» (5:1) в матче 27-го тура молодежного первенства.Геннадий Орлов: Думаю, о будущем Луческу станет известно 22 маяРоссийский комментатор Геннадий Орлов считает, что окончательное решение по вопросу главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу будет принято в конце текущего месяца.Хави Грасия: Я не обращаю внимания на разговоры о том, что нужно менять тренераГлавный тренер «Рубина» Хави Грасия высказался о матче 27-го тура с «Уфой» и критике в свой адрес.«Александр Тотти!» Угадайте, кого Дзюба сравнил с императором?«Александр Тотти!» Угадайте, кого Дзюба сравнил с императором?Кокорин снова не занимается в общей группе, Шатов питается космической едой, а Эрнани неубедителен даже на тренировках.Дзагоев пропустит гостевой матч против «Амкара»Как сообщает официальный Twitter московского ЦСКА, полузащитник Алан Дзагоев не полетит с командой в Пермь на матч 27-го тура РФПЛ с «Амкаром».Мирча Луческу: Судьи отняли у «Зенита» не меньше восьми очковМирча Луческу: Судьи отняли у «Зенита» не меньше восьми очковГлавный тренер «Зенита» Мирча Луческу – о матче с «Тереком», газоне стадиона «Санкт-Петербург» и заявлении «Краснодара».Андрей Лунев: Дзюба называет меня Денисом Лебедевым (видео)Андрей Лунев: Дзюба называет меня Денисом Лебедевым (видео)Вратарь «Зенита» Андрей Лунев перед матчем с «Тереком» рассказывает о награде лучшего игрока месяца и шутках Артема Дзюбы.Зе Луиш: Недавно сотрудники полиции спрашивали, есть ли у меня наркотики в машине или бомбаФорвард московского «Спартака» Зе Луиш пообщался с клубной пресс-службой, рассказав о своей жизни в России.Мирча Луческу: «Галатасарай»? Турецкие журналисты любят высасывать информацию из пальцаГлавный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился мнением о возможном уходе в «Галатасарай».Жозе Коусейру: Вместо Павлюченко предлагал «Локо» Джексона МартинесаЖозе Коусейру: Вместо Павлюченко предлагал «Локо» Джексона МартинесаЭкс-главный тренер «Локомотива» Жозе Коусейру рассказал о работе в «Витории», необычных гостях раздевалки «Локо», и ответил на критику.Андрей Лунев: Теоретические шансы на чемпионство у «Зенита» еще естьВратарь «Зенита» Андрей Лунев поделился ожиданиями от матча против «Терека».
Футбол
Александр Бубнов: ЦСКА минимально обыграет «Амкар»
Хоккей
Артемий Панарин: Шипачев с Дадоновым о чем-то шепчутся
Хоккей
Иван Проворов: Задача перед третьим периодом была – давить соперника
Хоккей
Олег Знарок: Мы победили через «не могу». За это я уважаю своих игроков (видео)
все новости
Томь
Томькалендарьстатистика
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Александр Бубнов
Александр Бубноввсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости