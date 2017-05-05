Александр Бубнов: «Спартак» забьет «Томи» пяток мячей
Футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на встречу 27-го тура чемпионата России, в которой «Спартак» примет «Томь».
- Ясное дело, поставлю здесь на «Спартак», - сказал Бубнов. - Весь вопрос в том, сколько забьют хозяева? Думаю, они постараются устроить представление для своих болельщиков. Атакующий потенциал команды позволяет рассчитывать на пяток мячей.
Игра пройдет в субботу, начало - в 19:00 мск.
Матч
Судья:
Алексей Сухой (Россия)
Место и дата
06 мая 19:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция
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