Димитров - лучший игрок «Урала» в апреле
Болельщики признали полузащитника Николая Димитрова лучшим игроком команды в апреле.
По итогам опроса, проводившегося на официальном сайте клуба, болгарин набрал 63 голоса, опередив на один голос вратаря Николая Заболотного.
На третьем месте - нападающий Владимир Ильин (57 голосов).
В прошлом месяце Димитров принял участие в четырех матчах «Урала». В игре с «Оренбургом» (2:0) он отметился голевой передачей.
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