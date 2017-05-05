Рикард Гренборг: Сборной Швеции не хватило газа на все 60 минут

Главный тренер сборной Швеции Рикард Гренборг поделился впечатлениями после матча со сборной России на чемпионате мира. Напомним, что его команда уступила в серии буллитов (1:2 Б).

«Знали, что будет сложно, потому что играли против великолепной командой, и отличный матч для зрителей получился. Мы начали великолепно, первые 15-16 минут играли просто идеально – так, как мы и хотим играть: агрессивно, много быстрых прорывов, забитый в итоге гол.

Во втором периоде мы немножко сбавили ход, пошли удаления, соперник уже был лучше, а в третьем нам просто не хватило сил, газа на все 60 минут, потому что некоторые ребята давно не играли после сезона НХЛ», - цитирует Гренборга «Р-Спорт».

Основное время завершилось со счетом 1:1. Счет в первом периоде открыл нападающий шведов Элиас Линдхольм. В начале третьей двадцатиминутки Сергей Андронов восстановил равенство.

Овертайм, который впервые в истории чемпионатов мира проходил в формате «три на три», также не выявил сильнейшего. В серии буллитов вратарь Андрей Василевский отразил все три броска соперника, а решил исход противостояния точный выстрел Артемия Панарина.