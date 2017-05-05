Рикард Гренборг: Сборной Швеции не хватило газа на все 60 минут
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тренер сборной Швеции Рикард Гренборг поделился впечатлениями после матча со
сборной России на чемпионате мира. Напомним, что его команда уступила в серии
буллитов (1:2 Б).
«Знали, что будет сложно, потому что играли
против великолепной командой, и отличный матч для зрителей получился. Мы начали
великолепно, первые 15-16 минут играли просто идеально – так, как мы и хотим
играть: агрессивно, много быстрых прорывов, забитый в итоге гол.
Основное время завершилось со счетом 1:1. Счет в первом периоде открыл нападающий шведов Элиас Линдхольм. В начале третьей двадцатиминутки Сергей Андронов восстановил равенство.
Овертайм, который впервые в истории чемпионатов мира проходил в формате «три на три», также не выявил сильнейшего. В серии буллитов вратарь Андрей Василевский отразил все три броска соперника, а решил исход противостояния точный выстрел Артемия Панарина.