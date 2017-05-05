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Юрий Шахмурадов: Не удовлетворен итогами ЧЕ

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер женской сборной России по борьбе Юрий Шахмурадов специально для «Советского спорта» коротко подвел итоги чемпионат Европы.

- У нас две золотые медали и одна серебряная и первое место в общекомандном зачете, - говорит Юрий Шахмурадов.

- А сколько планировали?

- Три золотые. В целом не очень удовлетворен итогами, можно было лучше отбороться. И дело совсем не в медалях, а в ходе турнира.

- Вы, видимо, имеете в виду выступление Тражуковой?

- Ее, и еще Кобловой.

- Ведь они отдали выигранные схватки. Вот и было бы четыре золотые медали.

- Это так. Но что делать? Будем работать дальше, готовиться в Олимпиаде.

Женская сборная России заняла первое место в общекомандном зачете на чемпионате Европы по борьбе в Нови Саде (Сербия).

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