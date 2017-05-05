Юрий Шахмурадов: Не удовлетворен итогами ЧЕ
Главный тренер женской сборной России по борьбе Юрий Шахмурадов специально для «Советского спорта» коротко подвел итоги чемпионат Европы.
- У нас две золотые медали и одна серебряная и первое место в общекомандном зачете, - говорит Юрий Шахмурадов.
- А сколько планировали?
- Три золотые. В целом не очень удовлетворен итогами, можно было лучше отбороться. И дело совсем не в медалях, а в ходе турнира.
- Вы, видимо, имеете в виду выступление Тражуковой?
- Ее, и еще Кобловой.
- Ведь они отдали выигранные схватки. Вот и было бы четыре золотые медали.
- Это так. Но что делать? Будем работать дальше, готовиться в Олимпиаде.
Женская сборная России заняла первое место в общекомандном зачете на чемпионате Европы по борьбе в Нови Саде (Сербия).
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