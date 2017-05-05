Павел Колобков: Надеюсь, победа над Швецией задаст тон выступлению России на ЧМ-2017

Министр спорта РФ Павел Колобков прокомментировал победу сборной России над командой Швеции (2:1 Б.) в стартовом матче чемпионата мира.

«В первом же матче мы взяли верх над одним из своих основных, принципиальных соперников. Надеюсь, эта победа задаст тон следующим выступлениям нашей команды на стартовавшем сегодня чемпионате мира. Важно, что тренерский штаб сборной доверяет молодежи, ведь средний возраст команды - один из самых низких на турнире. Поздравляю наших хоккеистов и тренерский штаб с первым успехом и желаю ярких матчей и побед», - цитирует Колобкова «Р-Спорт».

Чемпионат мира проходит в Кельне и Париже с 5 по 21 мая.

