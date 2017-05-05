Виталий Мутко: Победа над шведами придаст уверенности сборной России

Вице-премьер РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко поделился впечатлениями после матча Россия – Швеция на чемпионате мира по хоккею. Напомним, что россияне победили по буллитам (2:1 Б).

«У нас молодая команда, и сегодня она здорово сыграла в матче с серьезным соперником, особенно в третьем периоде. Блестящую шайбу забросил (Артемий) Панарин. Для старта наша сборная провела хороший матч, победа придаст ей уверенности, надеюсь, что в дальнейшем команда будет только прибавлять, что результаты будут еще лучше. Только вперед!», - цитирует Мутко ТАСС.

Основное время завершилось со счетом 1:1. Счет в первом периоде открыл нападающий шведов Элиас Линдхольм. В начале третьей двадцатиминутки Сергей Андронов восстановил равенство.



Овертайм, который впервые в истории чемпионатов мира проходил в формате «три на три», также не выявил сильнейшего. В серии буллитов вратарь Андрей Василевский отразил все три броска соперника, а решил исход противостояния точный выстрел Артемия Панарина.