Сборная Канады с победы над Чехией стартовала на чемпионате мира
Сборная Канады обыграла команду Чехии (4:1) в стартовом матче чемпионата мира.
Игра группы В прошла в Париже.
У победителей отличились Райан О`Райлли, Майкл Мэтисон, Тайсон Бэрри и Джефф Скиннер, у проигравших - Лукаш Радил.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию встречи.
Следующий матч канадцы проведут 7 мая со словенцами, а чехи днем ранее встретятся с белорусами.
Матч
Чехия - Канада - 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)
Голы:
О'Райлли (Шайфли, Бэрри), 6:09 (0:1). Матесон (Скиннер, Жиру), 20:55 (0:2 - бол.). Радил (Коварж, Ворачек), 52:41 (1:2 - бол.). Бэрри (Конечны, Жиру), 54:50 (1:3). Скиннер 59:18 (1:4 - п.в.).
Место и дата
05 мая 21:15, АккорХотелс Арена, Онлайн-трансляция
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