Сборная Канады с победы над Чехией стартовала на чемпионате мира

Виктор Фаст: Был бы еще больше рад за Андронова, если бы он забил не мне

Голкипер сборной Швеции Виктор Фаст поделился впечатлениями после матча со сборной России на чемпионате мира. Напомним, что его команда уступила по буллитам (1:2 Б).