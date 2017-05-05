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«Кельн» обыграл «Вердер» со счетом 4:3

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 32-го тура чемпионата Германии между «Кельном» и «Вердер» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:3 в пользу «Кельна».

В составе победителей дубль сделал Энтони Модесте. Также отличились Леонардо Биттенкур и Симон Цоллер. У «Вердера» забивали Фин Бартельс, Теодор Гебре Селасси и Серж Гнабри.

Обе команды набрали по 45 очков и делят шестое-седьмое места.

Чемпионат Германии. Бундеслига

32-й тур

Матч

Кёльн - Вердер - 4:3 (3:2)

Голы

Модесте 13 (1:0). Биттенкур 28 (2:0). Бартельс 34 (2:1). Селасси 40 (2:2). Цоллер 44 (3:2). Модесте 47 (4:2). Гнабри 62 (4:3).

Состав

Кёльн: Хорн, Соренсен, Суботич, Клюнтер, Хектор, Хайнц, Леманн, Биттенкур (Рауш, 74), Йоич (Хёгер, 70), Модесте, Цоллер (Руднев, 82)

Вердер: Видвальд, Велькович (Писарро, 81), Бауэр (Кайнц, 65), Мойсандер, Сане, Селасси, Делэйни (Гнабри, 54), Юнузович, Бартельс, Гриллич, Крузе

Предупреждения:

нет - Делэйни, 21; Мойсандер, 61

Судья:

Вольфганг Штарк (Германия)

Место и дата

05 мая 21:30, Рейн Энерги, Онлайн-трансляция

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