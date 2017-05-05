Германия обыграла США на чемпионате мира
Матч чемпионата мира по хоккею между сборными
США и Германии завершился победой немецких хоккеистов. Итоговый счет матча – 2:1.
Матч проходил в Кельне (Германия). В составе победителей отличились Тобиас Ридер и Патрик Хагер. У сборной США гол в активе Коннор Мерфи. Таким образом, сборная Германии набрала три очка, у американцев осталось ноль очков.
Чемпионат мира
Кельн (Германия)
Группа А
1-й тур
Матч
США - Германия - 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)
Голы:
Ридер (Раймер, Каун), 10:50 (0:1). Мёрфи (Ларкин), 51:00 (1:1). Хагер (Зайденберг Д., Гогулла), 53:58 (1:2 - бол.).
Место и дата
05 мая 21:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция
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