Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Финляндия3 : 2Белоруссия
Хоккей  Чехия1 : 4Канада
Футбол  Вест Хэм1 : 0Тоттенхэм
Хоккей  Швеция1 : 2 БРоссия
Хоккей  США1 : 2Германия
Футбол  Севилья1 : 1Реал Сосьедад
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Германия обыграла США на чемпионате мира

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч чемпионата мира по хоккею между сборными США и Германии завершился победой немецких хоккеистов. Итоговый счет матча – 2:1.

Матч проходил в Кельне (Германия). В составе победителей отличились Тобиас Ридер и Патрик Хагер. У сборной США гол в активе Коннор Мерфи. Таким образом, сборная Германии набрала три очка, у американцев осталось ноль очков.

Чемпионат мира

Кельн (Германия)

Группа А

1-й тур

Матч

США - Германия - 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)

Голы:

Ридер (Раймер, Каун), 10:50 (0:1). Мёрфи (Ларкин), 51:00 (1:1). Хагер (Зайденберг Д., Гогулла), 53:58 (1:2 - бол.).

Место и дата

05 мая 21:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Виталий Мутко: Победа над шведами придаст уверенности сборной РоссииВице-премьер РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко поделился впечатлениями после матча Россия – Швеция на чемпионате мира по хоккею. Напомним, что россияне победили по буллитам (2:1 Б).Павел Колобков: Надеюсь, победа над Швецией задаст тон выступлению России на ЧМ-2017Министр спорта РФ Павел Колобков прокомментировал победу сборной России над командой Швеции (2:1 Б.) в стартовом матче чемпионата мира.Рикард Гренборг: Сборной Швеции не хватило газа на все 60 минутГлавный тренер сборной Швеции Рикард Гренборг поделился впечатлениями после матча со сборной России на чемпионате мира. Напомним, что его команда уступила в серии буллитов (1:2 Б).Виктор Фаст: Был бы еще больше рад за Андронова, если бы он забил не мнеГолкипер сборной Швеции Виктор Фаст поделился впечатлениями после матча со сборной России на чемпионате мира. Напомним, что его команда уступила по буллитам (1:2 Б).«Удары в голову – обычное дело!» Откровения россиян после победы над шведами«Удары в голову – обычное дело!» Откровения россиян после победы над шведамиПосле победы над шведами обозреватель «Советского спорта» обсудил ее с тремя игроками чемпионата мира в нашей команде.Олег Знарок: Василевский отыграл классно. Он привыкнет к большому льдуГлавный тренер сборной России Олег Знарок поделился впечатлениями после матча против сборной Швеции. Напомним, что его команда победила по буллитам (2:1 Б).«Василевский – просто стена». Победное включение Кирилла Сафронова«Василевский – просто стена». Победное включение Кирилла СафроноваЭксперт «Советского спорта» объясняет прогресс Проворова и Барабанова, отмечает решение Знарка и отправляет Дадонова в «Вегас» к Шипачеву.Егор Шарангович: В принципе, мы сыграли с финнами на равныхНападающий сборной Белоруссии Егор Шарангович поделился впечатлениями после матча против сборной Финляндии. Напомним, что его команда уступила со счетом 2:3.Олег Знарок: Такого поступка со стороны Шипачева я не ждал (видео)Олег Знарок: Такого поступка со стороны Шипачева я не ждал (видео)После матча Швеция – Россия (1:2 бул.) главный тренер Олег Знарок побеседовал с обозревателем «Советского спорта».Артемий Панарин: Шипачев понимает, через год его в НХЛ могут не позвать (видео)Артемий Панарин: Шипачев понимает, через год его в НХЛ могут не позвать (видео)Обозреватель «Советского спорта» после матча Швеция – Россия (1:2 бул.) взял интервью у автора победного буллита Артемия Панарина.Дэйв Льюис: На третьей минуте сборная Белоруссии почему-то остановилась и пропустила дваждыГлавный тренер сборной Белоруссии Дэйв Льюис поделился впечатлениями после матча против сборной Финляндии на чемпионате мира. Напомним, что его команда уступила со счетом 2:3.Александр Барабанов: В первых сменах трясло меня. Но к жесткой игре шведов был готовНападающий сборной России Александр Барабанов прокомментировал свой дебют на чемпионате мира и победу над шведами – 2:1 ОТ.Чехия - Канада. ОнлайнСегодня сборные Канады и Чехии по хоккею стартуют на чемпионате мира-2017.Артемий Панарин: Мы немного постеснялись в начале матча (видео)Форвард сборной России Артемий Панарин поделился впечатлениями после матча против сборной Швеции на чемпионате мира. Напомним, что его команда победила по буллитам (2:1 Б).Борис Михайлов: Вася подтащил и победилБорис Михайлов: Вася подтащил и победилБывший главный тренер сборной России Борис Михайлов – о победе над шведами.Артемий Панарин: Шипачев с Дадоновым о чем-то шепчутсяНападающий «Чикаго» и сборной России Артемий Панарин поделился мнением о переходе игрока СКА Вадима Шипачева в клуб НХЛ «Вегас Голден Найтс».Иван Проворов: Задача перед третьим периодом была – давить соперникаЗащитник сборной России Иван Проворов прокомментировал победу над шведами (2:1 ОТ) на ЧМ-2017.Олег Знарок: Мы победили через «не могу». За это я уважаю своих игроков (видео)Главный тренер сборной России Олег Знарок поделился впечатлениями после матча против сборной Швеции. Напомним, что его команда победила по буллитам (2:1 Б).Лаури Марьмяки: Перед игрой предупреждали команду, что белорусы не так простыГлавный тренер сборной Финляндии Лаури Мармьяки поделился впечатлениями после матча со сборной Белоруссии на чемпионате мира. Напомним, что его команда победила со счетом 3:2.Сергей Герсонский: Матч со шведами был важен в плане психологииБывший главный тренер «Авангарда» Сергей Генсонский прокомментировал победу сборной России над командой Швеции (2:1 Б.) в стартовом матче чемпионата мира.
Баскетбол
УНИКС повел в серии с «Локомотивом-Кубанью»
Футбол
Александр Бубнов: ЦСКА минимально обыграет «Амкар»
Хоккей
Артемий Панарин: Шипачев с Дадоновым о чем-то шепчутся
Хоккей
Иван Проворов: Задача перед третьим периодом была – давить соперника
все новости
Германия
Германиякалендарьстатистика
США
СШАкалендарьстатистика
Чемпионат мира
Чемпионат миратаблицакалендарьстатистикатексты/новости