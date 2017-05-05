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«Сент-Этьен» и «Бордо» сыграли вничью

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 36-го тура чемпионата Франции между «Сент-Этьеном» и «Бордо» завершился вничью. Итоговый счет матча – 2:2.

У хозяев отличились Роберт Берич и Венсан Пажо, у гостей  - Адам Оунас и Гаэтан Лаборде. «Бордо» набрал 57 очков и занимает пятое место. У «Сент-Этьена» 50 очков и седьмое место.

Чемпионат Франции. Лига 1

36-й тур

Матч

Сент-Этьен - Бордо - 2:2 (1:1)

Голы

Оунас 42 (0:1 - пен.). Берич 45 (1:1). Лаборде 50 (1:2). Пайо 65 (2:2).

Состав

Сент-Этьен: Руффье, Перрен, Теофил-Катерин, Майга (Полома, 90), Верето, Пайо, Сельнес (Севе, 85), Амума, Монне-Паке (Норден, 80), Берич, Малькуи

Бордо: Каррассо, Паллуа, Сабали, Левчук, Контенто, Оунас (Камано, 73), Плашил (Вада, 84), Оливейра, Санхаре, Тулалан, Лаборде (Ролан, 66)

Предупреждения:

Верето, 70 - Лаборде, 12; Контенто, 61

Удаления:

нет - Паллуа, 90

Судья:

Франк Шнайдер (Франция)

Место и дата

05 мая 21:45, Жоффруа Гишар, Онлайн-трансляция

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