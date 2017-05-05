«Сент-Этьен» и «Бордо» сыграли вничью
Матч 36-го тура чемпионата Франции между «Сент-Этьеном»
и «Бордо» завершился вничью. Итоговый счет матча – 2:2.
У хозяев отличились Роберт Берич и Венсан Пажо, у гостей - Адам Оунас и Гаэтан Лаборде. «Бордо» набрал 57 очков и занимает пятое место. У «Сент-Этьена» 50 очков и седьмое место.
Чемпионат Франции. Лига 1
36-й тур
Матч
Сент-Этьен - Бордо - 2:2 (1:1)
Голы
Оунас 42 (0:1 - пен.). Берич 45 (1:1). Лаборде 50 (1:2). Пайо 65 (2:2).
Состав
Сент-Этьен: Руффье, Перрен, Теофил-Катерин, Майга (Полома, 90), Верето, Пайо, Сельнес (Севе, 85), Амума, Монне-Паке (Норден, 80), Берич, Малькуи
Бордо: Каррассо, Паллуа, Сабали, Левчук, Контенто, Оунас (Камано, 73), Плашил (Вада, 84), Оливейра, Санхаре, Тулалан, Лаборде (Ролан, 66)
Предупреждения:
Верето, 70 - Лаборде, 12; Контенто, 61
Удаления:
нет - Паллуа, 90
Судья:
Франк Шнайдер (Франция)
Место и дата
05 мая 21:45, Жоффруа Гишар, Онлайн-трансляция