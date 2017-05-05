«Тоттенхэм» уступил «Вест Хэму», прервав серию из девяти побед
«Вест Хэм» обыграл «Тоттенхэм» (1:0) в домашнем матче 36-го тура чемпионата Англии.
Единственный мяч на 65-й минуте забил полузащитник хозяев поля Мануэль Лансини.
«Шпоры» упустили шанс сократить разрыв от лидирующего «Челси». С 77 очками они отстают от «синих» на четыре балла, но у команды Антонио Конте в запасе домашняя игра с «Мидлсбро».
«Молотобойцы» с 42 очками занимают на данный момент девятое место.
В следующем туре «Тоттенхэм» 14 мая примет «Манчестер Юнайтед», а «Вест Хэм» в тот же день сыграет дома с «Ливерпулем».
Матч
Вест Хэм - Тоттенхэм - 1:0 (0:0)
Голы
Лансини 65 (1:0).
Состав
Вест Хэм: Адриан, Коллинс (Флетчер, 89), Байрэм, Рид, Крессуэлл, Фонте, Ноубл, Лансини (Фернандес, 90), Куяте, Айю (Снодграсс, 84), Кальери
Тоттенхэм: Льорис, Уокер (Триппьер, 80), Алдервейрелд, Вертонген (Дембеле, 67), Дэвис, Дайер, Эриксен, Алли, Ваньяма (Янссен, 73), Кейн, Сон Хын Мин
Предупреждения:
Ноубл, 16; Рид, 39; Лансини, 66; Байрэм, 71 - Уокер, 12; Триппьер, 90
Судья:
Энтони Тэйлор (Англия)
Место и дата
05 мая 22:00, Аптон Парк, Онлайн-трансляция