«Тоттенхэм» уступил «Вест Хэму», прервав серию из девяти побед

«Вест Хэм» обыграл «Тоттенхэм» (1:0) в домашнем матче 36-го тура чемпионата Англии.

Единственный мяч на 65-й минуте забил полузащитник хозяев поля Мануэль Лансини.

«Шпоры» упустили шанс сократить разрыв от лидирующего «Челси». С 77 очками они отстают от «синих» на четыре балла, но у команды Антонио Конте в запасе домашняя игра с «Мидлсбро».

«Молотобойцы» с 42 очками занимают на данный момент девятое место.

В следующем туре «Тоттенхэм» 14 мая примет «Манчестер Юнайтед», а «Вест Хэм» в тот же день сыграет дома с «Ливерпулем».