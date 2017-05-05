«Севилья» и «Реал Сосьедад» сыграли вничью
Матч 36-го тура чемпионата Испании между «Севильей»
и «Реал Сосьедадом» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.
На 41-й минуте Пабло Сарабия с острого угла перебросил вратаря после того, как мяч отобрали у Бед Йеддера и открыл счет. Сравнял результат Карлос Вела после неразберихи в обороне «Севильи», когда мяч рикошетом от Нзонзи попал к мексиканцу и никто не помешал ему с близкого расстояния расстрелять ворота. Затем Карлос упустил еще один шанс забить.
На 79-й минуте баскский клуб остался в меньшинстве после удаления Сурутусы, но в итоге гости сумели сохранить ничью. «Севилья» набрала 69 очков и занимает четвертое место. У «Сосьедада» 62 очка и седьмое место.
Чемпионат Испании. Примера
36-й тур
Матч
Севилья - Реал Сосьедад - 1:1 (1:0)
Голы
Сарабиа 41 (1:0). Вела 62 (1:1).
Состав
Севилья: Гонсалес С., Ленгле, Меркадо, Рами, Эскудеро, Васкес (Гансо, 68), Насри (Иборра, 81), Витоло (Йоветич, 81), Н'Зонзи, Сарабиа, Бен Йеддер
Реал Сосьедад: Рульи, Мартинес И., Берчиче, Ильярраменди, Сурутуса, Ойарсабаль (Каналес, 61), Прието, Навас, Одриосола, Вела (Субельдия, 82), Хуанми (Гранеро, 89)
Предупреждения:
Ленгле, 4; Васкес, 44; Меркадо, 58; Сарабиа, 68 - Ильярраменди, 43; Каналес, 67; Мартинес И., 73; Сурутуса, 74
Удаления:
нет - Сурутуса, 79
Судья:
Хосе Луис Гонсалес (Испания)
Место и дата
05 мая 22:00, Рамон Санчес-Писхуан, Онлайн-трансляция