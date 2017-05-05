«Севилья» и «Реал Сосьедад» сыграли вничью

Матч 36-го тура чемпионата Испании между «Севильей» и «Реал Сосьедадом» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.

На 41-й минуте Пабло Сарабия с острого угла перебросил вратаря после того, как мяч отобрали у Бед Йеддера и открыл счет. Сравнял результат Карлос Вела после неразберихи в обороне «Севильи», когда мяч рикошетом от Нзонзи попал к мексиканцу и никто не помешал ему с близкого расстояния расстрелять ворота. Затем Карлос упустил еще один шанс забить.

На 79-й минуте баскский клуб остался в меньшинстве после удаления Сурутусы, но в итоге гости сумели сохранить ничью. «Севилья» набрала 69 очков и занимает четвертое место. У «Сосьедада» 62 очка и седьмое место.

Чемпионат Испании. Примера

36-й тур