«Челси» может стать чемпионом Англии в следующую пятницу
Проигрыш «Тоттенхэма «Вест Хэму» (0:1) в гостевом матче 36-го тура чемпионата Англии значительно повысил шансы «Челси» досрочно выиграть чемпионат Англии.
Для этого команде Антонио Конте нужно 8 мая дома обыграть идущий на предпоследнем месте «Мидлсбро», а затем взять верх над «Вест Бромвичем» в выездной встрече 37-го тура АПЛ, которая пройдет в пятницу, 12 мая.
С 87 очками «Челси» будет недостягаем для преследователей.
Матч
Вест Хэм - Тоттенхэм - 1:0 (0:0)
Голы
Лансини 65 (1:0).
Состав
Вест Хэм: Адриан, Коллинс (Флетчер, 89), Байрэм, Рид, Крессуэлл, Фонте, Ноубл, Лансини (Фернандес, 90), Куяте, Айю (Снодграсс, 84), Кальери
Тоттенхэм: Льорис, Уокер (Триппьер, 80), Алдервейрелд, Вертонген (Дембеле, 67), Дэвис, Дайер, Эриксен, Алли, Ваньяма (Янссен, 73), Кейн, Сон Хын Мин
Предупреждения:
Ноубл, 16; Рид, 39; Лансини, 66; Байрэм, 71 - Уокер, 12; Триппьер, 90
Судья:
Энтони Тэйлор (Англия)
Место и дата
05 мая 22:00, Аптон Парк, Онлайн-трансляция