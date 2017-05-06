«Челси» может стать чемпионом Англии в следующую пятницу

Проигрыш «Тоттенхэма «Вест Хэму» (0:1) в гостевом матче 36-го тура чемпионата Англии значительно повысил шансы «Челси» досрочно выиграть чемпионат Англии.

Для этого команде Антонио Конте нужно 8 мая дома обыграть идущий на предпоследнем месте «Мидлсбро», а затем взять верх над «Вест Бромвичем» в выездной встрече 37-го тура АПЛ, которая пройдет в пятницу, 12 мая.

С 87 очками «Челси» будет недостягаем для преследователей.