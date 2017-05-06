Градович победил Беррио, Курбанов нокаутировал Стапулиониса

В рамках большого вечера бокса в Екатеринбурге бывший чемпион мира по версии IBF Евгений Градович победил колумбийца Уго Беррио.

Поединок, оспаривающий титул интерконтинентального чемпиона по версии WBA, завершился в 12 раундах победой Градовича раздельным решением судей. Двое рефери отдали предпочтение россиянину со счетом 115-114, 117-111, а еще один определил ничью - 114-114.

Для россиянина это 23-я победа в карьере, при двух поражениях и двух ничьих.

Еще один россиянин Магомед Курбанов в другом бою вечера завоевал вакантный интерконтинентальный титул по версии WBO в первом среднем весе, нокаутировав в девятом раунде литовца Виргилиуса Стапулиониса.

Евгений Чупраков также защитил свой интерконтинентальный чемпионский титул WBO в легком весе в бою с филиппинцем Эденом Сонсоной, одержав победу техническим нокаутом в пятом раунде.