Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Сент-Луис- : -Нэшвилл
Футбол  Арсенал Тула- : -Ростов
Футбол  Спартак- : -Томь
Футбол  Амкар- : -ЦСКА
Хоккей  Белоруссия- : -Чехия
Хоккей  Германия- : -Швеция
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Градович победил Беррио, Курбанов нокаутировал Стапулиониса

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В рамках большого вечера бокса в Екатеринбурге бывший чемпион мира по версии IBF Евгений Градович победил колумбийца Уго Беррио.

Поединок, оспаривающий титул интерконтинентального чемпиона по версии WBA, завершился в 12 раундах победой Градовича раздельным решением судей. Двое рефери отдали предпочтение россиянину со счетом 115-114, 117-111, а еще один определил ничью - 114-114.

Для россиянина это 23-я победа в карьере, при двух поражениях и двух ничьих.

Еще один россиянин Магомед Курбанов в другом бою вечера завоевал вакантный интерконтинентальный титул по версии WBO в первом среднем весе, нокаутировав в девятом раунде литовца Виргилиуса Стапулиониса.

Евгений Чупраков также защитил свой интерконтинентальный чемпионский титул WBO в легком весе в бою с филиппинцем Эденом Сонсоной, одержав победу техническим нокаутом в пятом раунде.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Гражданская война в Мексике и возвращение Чудинова. Главные бои маяГражданская война в Мексике и возвращение Чудинова. Главные бои мая«Советский спорт» рассказывает о главных поединках месяца.IBF настаивает на проведении поединка Джошуа - ПулевМеждународная боксерская федерация (IBF) планирует организовать поединок между британским тяжеловесом Энтони Джошуа и болгарином Кубратом Пулевым.Поединок Мозли – Курбанов перенесен с сентября на декабрь 2017 годаПоединок между российским боксером Магомедом Курбановым и знаменитым американцем Шейном Мосли в Екатеринбурге отложен как минимум до декабря текущего года, сообщает агентство ТАСС.Индонго обязан провести обязательную защиту титула против ЛипинцаДжулиус Индонго из Намибии обязан провести обязательную защиту титула чемпиона мира по версии IBF против россиянина Сергея Липинца. Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-службу организации.«6 лет не мог ходить. Мама носила на руках». Кто успешен и в боксе, и в бизнесе«6 лет не мог ходить. Мама носила на руках». Кто успешен и в боксе, и в бизнесеОдни всю жизнь строят карьеру в бизнесе, другие – в спорте. Есть человек, который делает это одновременно.Мозли получил травму, бой с Курбановым перенесен на сентябрьБой российского средневеса Магомеда Курбанова с 44-летним американцем Шейном Мозли, который должен был пройти в Екатеринбурге 5 мая, перенесен на осень.Градович 5 мая в Екатеринбурге проведет бой с колумбийцем БерриоБывший чемпион мира по боксу россиянин Евгений Градович проведет поединок с колумбийцем Уго Беррио 5 мая в Екатеринбурге, об это сообщил исполнительный директор промоутерской компании RCC Boxing Promotion Алексей Титов.Градович прилетел в Екатеринбург готовиться к бою 5 маяБывший чемпион мира в полулегком весе (до 57,2 кг) по версии IBF Евгений Градович (22-2-1, 9 КО) прилетел в Екатеринбург и начал подготовку к своему следующему бою.Шейн Мозли: Ударил Шакила в живот и еле руку вытащилШейн Мозли: Ударил Шакила в живот и еле руку вытащил5 мая в Екатеринбурге состоится бой между российским проспектом Магомедом Курбановым и легендой мировой бокса Шейном Мозли.Андрей Рябинский: Поветкин продолжить боксировать, кроме WBC и IBF есть и другие организацииГлава компании «Мир бокса» Андрей Рябинский уверен в том, что тяжеловес Александр Поветкин продолжит карьеру, несмотря на дисквалификацию.Артур Бетербиев: Мой поединок с Баррерой отменен, соперник отказался выйти на рингРоссийский полутяжеловес Артур Бетербиев подтвердил отмену своего боя с кубинцем Салливаном Баррерой.Магомед Курбанов: Моя задача в бою с Мозли – выйти в ринг и показать себя, чтобы обо мне заговорилиРоссийский боксер Магомед Курбанов поделился ожиданиями от боя с американцем Шейном Мозли.Тренер Курбанова: Магомед в бою с Мозли легко выдержит десять раундов. Он готов и на 12, и на 15, и даже на 25Николай Попов, тренер Магомеда Курбанова, поделился ожиданиями от боя с Шейном Мозли.Представитель Курбанова: Мозли в 45 лет остается быстрым, мощным боксеромПредставитель российского боксера Магомеда Курбанова и исполнительный директор промоутерской компании RCC Boxing Promotion Алексей Титов поделился ожиданиями от боя с Шейном Мозли.Шейн Мозли: С Курбановым будет непросто. Он моложе меня, но я не обращаю внимания на возраст45-летний американский боксер Шейн Мозли поделился ожиданиями от боя с 22-летним россиянином Магомедом Курбановым, а также рассказал о поединке с Флойдом Мейвейзером, который состоялся в 2010 году.Шейн Мозли выстрелил из пушки Петропавловской крепости (фото)Шейн Мозли выстрелил из пушки Петропавловской крепости (фото)45-летний американский боксер Шейн Мосли произвел выстрел из пушки Петропавловской крепости в Петербурге.«Говори нормально. Че? Боишься что ли?» Тренер Курбанова «наехал» на Шейна Мозли«Говори нормально. Че? Боишься что ли?» Тренер Курбанова «наехал» на Шейна МозлиВ Москве прошла пресс-конференция, посвященная бою между россиянином Магомедом Курбановым и американцем Шейном Мозли, который пройдет 5 мая.Бивол может сразиться за регулярный чемпионский пояс WBAРоссиянину Дмитрию Биволу в ближайшее время может представиться возможность провести бой за регулярный пояс чемпиона мира по версии WBA.45-летний Шейн Мозли сразится с Магомедом Курбановым в РоссииЭкс-чемпион мира в трех весовых категориях американец Шейн Мозли по прозвищу «Шугар» проведет бой в Екатеринбурге.Бой Бриггс – Окендо на грани срыва. За титул WBA сразится россиянин?Бой Бриггс – Окендо на грани срыва. За титул WBA сразится россиянин?Бой за звание «регулярного» чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBA между Шенноном Бриггсом и Фресом Окендо находится под угрозой срыва
Футбол
«Севилья» и «Реал Сосьедад» сыграли вничью
Хоккей
Сборная Канады с победы над Чехией стартовала на чемпионате мира
Хоккей
Германия обыграла США на чемпионате мира
Хоккей
Павел Колобков: Надеюсь, победа над Швецией задаст тон выступлению России на ЧМ-2017
все новости
Магомед Курбанов
Магомед Курбановвсе новости
Евгений Градович
Евгений Градовичвсе новости
WBA
WBA
IBF
IBF