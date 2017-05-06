Градович победил Беррио, Курбанов нокаутировал Стапулиониса
В рамках большого вечера бокса в Екатеринбурге бывший
чемпион мира по версии IBF Евгений Градович победил колумбийца Уго Беррио.
Поединок, оспаривающий титул интерконтинентального чемпиона
по версии WBA, завершился в 12 раундах победой Градовича раздельным решением
судей. Двое рефери отдали предпочтение россиянину со счетом 115-114, 117-111, а
еще один определил ничью - 114-114.
Для россиянина это 23-я победа в карьере, при двух
поражениях и двух ничьих.
Еще один россиянин Магомед Курбанов в другом бою вечера завоевал
вакантный интерконтинентальный титул по версии WBO в первом среднем весе,
нокаутировав в девятом раунде литовца Виргилиуса Стапулиониса.
Евгений Чупраков также защитил свой интерконтинентальный
чемпионский титул WBO в легком весе в бою с филиппинцем Эденом Сонсоной,
одержав победу техническим нокаутом в пятом раунде.