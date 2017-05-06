Алексей Лунин: Знали, как подстроиться под соперника, поэтому были уверены в победе

Главный тренер «молодежки» «Спартака» Алексей Лунин прокомментировал победу над «Томью» (5:1) в матче 27-го тура молодежного первенства России.

– В начале встречи мы создали несколько хороших моментов, но не реализовали их, — приводит слова Лунин официальный сайт «Спартака». — Затем сыграли невнимательно в обороне и пропустили мяч, после чего немного занервничали. Хорошо, что во втором тайме быстро забили два гола. Это помогло нашим ребятам раскрепоститься и заиграть в тот футбол, в который они умеют. Мы знали, как подстроиться под соперника, поэтому, несмотря на все трудности, были уверены, что в итоге победим.

– Что сказали команде в перерыве?

– Мы спокойно пообщались. Попросили ребят не проявлять лишних эмоций, которые они тратили на споры с соперниками и разговоры с судьями. Кроме того, сказали футболистам, что нужно прибавить в скорости принятия решений, действовать на поле быстрее. Во втором тайме игроки исправили все недочеты, и он сложился удачно.