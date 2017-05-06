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Алексей Лунин: Знали, как подстроиться под соперника, поэтому были уверены в победе

Источник:  ФК «Спартак»Комментарии

Главный тренер «молодежки» «Спартака» Алексей Лунин прокомментировал победу над «Томью» (5:1) в матче 27-го тура молодежного первенства России.

– В начале встречи мы создали несколько хороших моментов, но не реализовали их, —  приводит слова Лунин официальный сайт «Спартака». — Затем сыграли невнимательно в обороне и пропустили мяч, после чего немного занервничали. Хорошо, что во втором тайме быстро забили два гола. Это помогло нашим ребятам раскрепоститься и заиграть в тот футбол, в который они умеют. Мы знали, как подстроиться под соперника, поэтому, несмотря на все трудности, были уверены, что в итоге победим.

– Что сказали команде в перерыве?
– Мы спокойно пообщались. Попросили ребят не проявлять лишних эмоций, которые они тратили на споры с соперниками и разговоры с судьями. Кроме того, сказали футболистам, что нужно прибавить в скорости принятия решений, действовать на поле быстрее. Во втором тайме игроки исправили все недочеты, и он сложился удачно.

Матч

Спартак (мол) - Томь (мол) - 5:1 (0:1)

Голы

Зарубин 28 (0:1). Бабаев 46 (1:1). Никулин 48 (2:1). Горовых 64 (3:1). Бакаев С. 71 (4:1). Володкин 90 (5:1).

Состав

Спартак (мол): Аверкиев (Максименко, 46), Миронов, Зепатта (Бакаев С., 46), Лихачёв (Петрунин, 64), Красильниченко, Никулин (Мазуров, 68), Полубояринов (Рассказов, 46), Бабаев (Пацев, 76), Володкин, Сакала (Горовых, 46), Самбу

Томь (мол): Олифиренко (Зубчихин, 86), Карымов Э., Зарубин (Рыбин, 66), Антух, Зорин, Лысков (Кузьмин, 82), Антипов, Огарев, Файзулин, Лаев, Рыков

Незабитые пенальти

Мазуров (Спартак (мол)), 84

Предупреждения:

Красильниченко, 26; Зепатта, 33 - Карымов Э., 39; Антух, 63; Олифиренко, 83

Судья:

Артем Катайкин (Россия)

Место и дата

05 мая 14:00, Академия «Спартак» им. Черенкова, Онлайн-трансляция

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