«Тоттенхэм» не смог повторить клубный рекорд 50-летней давности по победам в чемпионате Англии
«Тоттенхэм», уступив «Вест Хэму» (0:1) в 36-м туре АПЛ, не смог повторить клубное достижение по победам, одержанным в чемпионате Англии.
В сезоне 1966/67 «шпоры» установили собственный рекорд, выиграв в 24-х встречах. Тогда они заняли итоговое третье место.
В активе нынешней команды 23 победы. В чемпионате ей осталось сыграть три матча: с «Манчестер Юнайтед» дома, а также «Лестером» и «Халл Сити» - в гостях.
Матч
Вест Хэм - Тоттенхэм - 1:0 (0:0)
Голы
Лансини 65 (1:0).
Состав
Вест Хэм: Адриан, Коллинс (Флетчер, 89), Байрэм, Рид, Крессуэлл, Фонте, Ноубл, Лансини (Фернандес, 90), Куяте, Айю (Снодграсс, 84), Кальери
Тоттенхэм: Льорис, Уокер (Триппьер, 80), Алдервейрелд, Вертонген (Дембеле, 67), Дэвис, Дайер, Эриксен, Алли, Ваньяма (Янссен, 73), Кейн, Сон Хын Мин
Предупреждения:
Ноубл, 16; Рид, 39; Лансини, 66; Байрэм, 71 - Уокер, 12; Триппьер, 90
Судья:
Энтони Тэйлор (Англия)
Место и дата
05 мая 22:00, Аптон Парк, Онлайн-трансляция