Джефф Блашилл: Немцы провели великолепный матч

Главный тренер сборной США Джефф Блашилл прокомментировал поражение от команды Германии (1:2) в первом матче группы А на чемпионате мира в Кельне.

«Немцы провели великолепный матч, просто здорово сыграл голкипер Томас Грайсс, что мне приходилось не раз видеть в матчах НХЛ.

Нужно понимать, что наша команда собралась только на прошлой неделе. Конечно, результат не может радовать, но нужно верить в процесс, взять все позитивное, что было в матче с немцами, оттолкнуться от этого и выйти на воскресный матч лучшей командой», - приводит слова Блашилла «Р-Спорт».