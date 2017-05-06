Джефф Блашилл: Немцы провели великолепный матч
Главный тренер сборной США Джефф Блашилл прокомментировал
поражение от команды Германии (1:2) в первом матче группы А на чемпионате мира
в Кельне.
«Немцы провели великолепный матч, просто здорово сыграл
голкипер Томас Грайсс, что мне приходилось не раз видеть в матчах НХЛ.
Нужно понимать, что наша команда собралась только на прошлой неделе. Конечно, результат не может радовать, но нужно верить в процесс, взять все позитивное, что было в матче с немцами, оттолкнуться от этого и выйти на воскресный матч лучшей командой», - приводит слова Блашилла «Р-Спорт».
Матч
США - Германия - 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)
Голы:
Ридер (Раймер, Каун), 10:50 (0:1). Мёрфи (Нелсон, Ларкин), 51:00 (1:1). Хагер (Зайденберг Д., Гогулла), 53:58 (1:2 - бол.).
Место и дата
05 мая 21:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция