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Джефф Блашилл: Немцы провели великолепный матч

Источник:  Р-СпортКомментарии

Главный тренер сборной США Джефф Блашилл прокомментировал поражение от команды Германии (1:2) в первом матче группы А на чемпионате мира в Кельне.

«Немцы провели великолепный матч, просто здорово сыграл голкипер Томас Грайсс, что мне приходилось не раз видеть в матчах НХЛ.

Нужно понимать, что наша команда собралась только на прошлой неделе. Конечно, результат не может радовать, но нужно верить в процесс, взять все позитивное, что было в матче с немцами, оттолкнуться от этого и выйти на воскресный матч лучшей командой», - приводит слова Блашилла «Р-Спорт».

Матч

США - Германия - 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)

Голы:

Ридер (Раймер, Каун), 10:50 (0:1). Мёрфи (Нелсон, Ларкин), 51:00 (1:1). Хагер (Зайденберг Д., Гогулла), 53:58 (1:2 - бол.).

Место и дата

05 мая 21:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция

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