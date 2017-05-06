Марко Штурм: Мы в полной мере насладимся победой над сборной США
Главный тренер сборной Германии Марко Штурм прокомментировал
победу над командой США (2:1) в первом матче группы А на чемпионате мира в
Кельне.
«Мы счастливы, что начали с победы домашний турнир. Для
побед над такими сильными командами, как сборная США, нужна великолепная игра
вратаря, и сегодня Грайсс останавливал сложнейшие броски один за другим.
Сейчас мы счастливы, мы в полной мере насладимся этой победой, тем не менее, подойдем в полной готовности к субботнему матчу со шведами. У нас есть моменты, которые нужно улучшить», - приводит слова Штурма «Р-Спорт».
Матч
США - Германия - 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)
Голы:
Ридер (Раймер, Каун), 10:50 (0:1). Мёрфи (Нелсон, Ларкин), 51:00 (1:1). Хагер (Зайденберг Д., Гогулла), 53:58 (1:2 - бол.).
Место и дата
05 мая 21:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция