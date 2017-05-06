Марко Штурм: Мы в полной мере насладимся победой над сборной США

Главный тренер сборной Германии Марко Штурм прокомментировал победу над командой США (2:1) в первом матче группы А на чемпионате мира в Кельне.

«Мы счастливы, что начали с победы домашний турнир. Для побед над такими сильными командами, как сборная США, нужна великолепная игра вратаря, и сегодня Грайсс останавливал сложнейшие броски один за другим.

Сейчас мы счастливы, мы в полной мере насладимся этой победой, тем не менее, подойдем в полной готовности к субботнему матчу со шведами. У нас есть моменты, которые нужно улучшить», - приводит слова Штурма «Р-Спорт».