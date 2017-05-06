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Маурисио Почеттино: Теперь догнать «Челси» будет трудно

Ярослав Карамов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино признал, что поражение от «Вест Хэма» (0:1) в 36-м туре чемпионата Англии серьезно подорвало шансы его команды настичь лидирующий «Челси».

«Конечно, это будет трудно. Осталось всего три матча. Мы должны сделать все от нас зависящее. Чемпионат еще не закокончен. Сейчас нам придется ждать (исхода матчей с участием «Челси»), - цитирует специалиста BBC Sport.

Напомним, на данный момент у «шпор» 77 очков и  они отстают от «Челси» на четыре балла, но у команды Антонио Конте в запасе домашняя игра с «Мидлсбро». Если в понедельник она победит, а затем 12 мая возьмет верх над «Вест Бромвичем» в выездной встрече 37-го тура, то станет недостягаемой.

Матч

Вест Хэм - Тоттенхэм - 1:0 (0:0)

Голы

Лансини 65 (1:0).

Состав

Вест Хэм: Адриан, Коллинс (Флетчер, 89), Байрэм, Рид, Крессуэлл, Фонте, Ноубл, Лансини (Фернандес, 90), Куяте, Айю (Снодграсс, 84), Кальери

Тоттенхэм: Льорис, Уокер (Триппьер, 80), Алдервейрелд, Вертонген (Дембеле, 67), Дэвис, Дайер, Эриксен, Алли, Ваньяма (Янссен, 73), Кейн, Сон Хын Мин

Предупреждения:

Ноубл, 16; Рид, 39; Лансини, 66; Байрэм, 71 - Уокер, 12; Триппьер, 90

Судья:

Энтони Тэйлор (Англия)

Место и дата

05 мая 22:00, Аптон Парк, Онлайн-трансляция

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