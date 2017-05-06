«Советский спорт» принял участие в церемонии памяти павших

Дни накануне великого праздника Победы в Великой Отечественной всегда отмечены возложением венков в память о павших воинах.

Редакция газеты «Советский спорт» в лице главного редактора Николая Яременко приняла участие 5 мая в церемонии, организованной Российской футбольной премьер-лигой, в здании Музея Вооруженных сил. А чуть раньше, в этот же день, общественное движение «Россия любит футбол» совместно с Российским футбольным союзом (РФС) возложили венки памяти павших у могилы неизвестного солдата, возле Кремлевской стены в Александровском саду.



