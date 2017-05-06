Александр Бубнов: «Ростов» минимально обыграет «Арсенал»

Футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на встречу 27-го тура чемпионата России, в которой «Арсенал» примет «Ростов».

- Финишный график «Ростова» оставляет ему шансы попасть в Лигу Европы, нивелировать отрыв от «Краснодара», - сказал Бубнов. - Правда, донельзя мотивированных соперников из подвала таблицы нужно обыгрывать даже в гостях. Прогноз - 1:0 в пользу «Ростова».

Игра начнется сегодня в 16:30 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.