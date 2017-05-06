Мориц Бауэр: Вероятно, «Уфа» будет играть в пять защитников

Защитник «Рубина» Мориц Бауэр поделился ожиданиями от предстоящего матча с Уфой».

«Уфа» – очень хорошая команда, у них хороший тренер, и играть против них будет непросто. Нам нужно улучшать положение в турнирной таблице, нам нужно бороться против каждого соперника, проявлять наши лучшие качества.

Конечно, нам нужно принять во внимание построение соперника. Вероятно, они будут играть в пять защитников. К этому нужно подстроиться.

Кроме того, в первом круге матч проходил на искусственном поле, сейчас мы будем играть на натуральном покрытии на «Казань Арене», - приводит слова Бауэра официальный сайт «Рубина».

Напомним, матч «Рубин» - «Уфа» состоится в воскресенье, 7 апреля и начнется в 16:30 по московскому времени.