Мориц Бауэр: Вероятно, «Уфа» будет играть в пять защитников
Защитник «Рубина» Мориц Бауэр поделился ожиданиями от
предстоящего матча с Уфой».
«Уфа» – очень хорошая команда, у них хороший тренер, и
играть против них будет непросто. Нам нужно улучшать положение в турнирной
таблице, нам нужно бороться против каждого соперника, проявлять наши лучшие
качества.
Конечно, нам нужно принять во внимание построение соперника.
Вероятно, они будут играть в пять защитников. К этому нужно подстроиться.
Кроме того, в первом круге матч проходил на искусственном поле, сейчас мы будем играть на натуральном покрытии на «Казань Арене», - приводит слова Бауэра официальный сайт «Рубина».
Напомним, матч «Рубин» - «Уфа» состоится в воскресенье, 7 апреля и начнется в 16:30 по московскому времени.
Матч
Место и дата
07 мая 16:30, Казань Арена, Онлайн-трансляция