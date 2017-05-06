Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Сент-Луис- : -Нэшвилл
Футбол  Арсенал Тула- : -Ростов
Футбол  Спартак- : -Томь
Футбол  Амкар- : -ЦСКА
Хоккей  Белоруссия- : -Чехия
Хоккей  Германия- : -Швеция
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Мориц Бауэр: Вероятно, «Уфа» будет играть в пять защитников

Источник:  ФК «Рубин»Комментарии

Защитник «Рубина» Мориц Бауэр поделился ожиданиями от предстоящего матча с Уфой».

«Уфа» – очень хорошая команда, у них хороший тренер, и играть против них будет непросто. Нам нужно улучшать положение в турнирной таблице, нам нужно бороться против каждого соперника, проявлять наши лучшие качества.

Конечно, нам нужно принять во внимание построение соперника. Вероятно, они будут играть в пять защитников. К этому нужно подстроиться.

Кроме того, в первом круге матч проходил на искусственном поле, сейчас мы будем играть на натуральном покрытии на «Казань Арене», - приводит слова Бауэра официальный сайт «Рубина».

Напомним, матч «Рубин» - «Уфа» состоится в воскресенье, 7 апреля и начнется в 16:30 по московскому времени. 

Матч

Рубин - Уфа

Место и дата

07 мая 16:30, Казань Арена, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Букмекеры не оставили «Томи» шансов в матче со «Спартаком»Букмекерские конторы выставил коэффициенты на встречу 27-го тура чемпионата России, в которой «Спартак» принимает «Томь».Александр Бубнов: «Ростов» минимально обыграет «Арсенал»Футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на встречу 27-го тура чемпионата России, в которой «Арсенал» примет «Ростов».Алексей Лунин: Знали, как подстроиться под соперника, поэтому были уверены в победеГлавный тренер «молодежки» «Спартака» Алексей Лунин прокомментировал победу над «Томью» (5:1) в матче 27-го тура молодежного первенства России.Димитров - лучший игрок «Урала» в апрелеБолельщики признали полузащитника Николая Димитрова лучшим игроком команды в апреле.Александр Бубнов: «Спартак» забьет «Томи» пяток мячейФутбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на встречу 26-го тура чемпионата России, в которой «Спартак» примет «Томь».Вице-губернатор Петербурга: Поле стадиона «Санкт-Петербург» готово к играмВице-губернатор Петербурга Игорь Албин поделился мнением о просьбе главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу перенести матч 29-го тура РФПЛ против «Краснодара» на стадион «Петровский».Александр Бубнов: ЦСКА минимально обыграет «Амкар»Футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на встречу 27-го тура чемпионата России, в которой «Амкар» примет ЦСКА.Никто не верит в «Терек», все ставят на «Зенит». Гонка за золотом, 27-й тур РФПЛНикто не верит в «Терек», все ставят на «Зенит». Гонка за золотом, 27-й тур РФПЛЭксперты «Советского спорта» делают ставки на исход матчей тура чемпионата России по футболу.Акинфеев признан лучшим игроком ЦСКА в апрелеБолельщики признали вратаря Игоря Акинфеева лучшим игроком ЦСКА в прошлом месяце.Мусса Думбия сможет сыграть против «Ростова»Полузащитник тульского «Арсенала» Мусса Думбия сможет сыграть против «Ростова» в завтрашнем матче 26-го тура РФПЛ.«Ростов» завершил подготовку к матчу с тульским «Арсеналом»«Ростов» провел тренировку на стадионе «Арсенал».Зе Луиш: Поначалу в России было очень трудно. Хотел собрать чемоданы и уехатьФорвард «Спартака» Зе Луиш рассказал, почему ему было трудно адаптироваться в России.Геннадий Орлов: Думаю, о будущем Луческу станет известно 22 маяРоссийский комментатор Геннадий Орлов считает, что окончательное решение по вопросу главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу будет принято в конце текущего месяца.Хави Грасия: Я не обращаю внимания на разговоры о том, что нужно менять тренераГлавный тренер «Рубина» Хави Грасия высказался о матче 27-го тура с «Уфой» и критике в свой адрес.«Александр Тотти!» Угадайте, кого Дзюба сравнил с императором?«Александр Тотти!» Угадайте, кого Дзюба сравнил с императором?Кокорин снова не занимается в общей группе, Шатов питается космической едой, а Эрнани неубедителен даже на тренировках.Дзагоев пропустит гостевой матч против «Амкара»Как сообщает официальный Twitter московского ЦСКА, полузащитник Алан Дзагоев не полетит с командой в Пермь на матч 27-го тура РФПЛ с «Амкаром».Мирча Луческу: Судьи отняли у «Зенита» не меньше восьми очковМирча Луческу: Судьи отняли у «Зенита» не меньше восьми очковГлавный тренер «Зенита» Мирча Луческу – о матче с «Тереком», газоне стадиона «Санкт-Петербург» и заявлении «Краснодара».Андрей Лунев: Дзюба называет меня Денисом Лебедевым (видео)Андрей Лунев: Дзюба называет меня Денисом Лебедевым (видео)Вратарь «Зенита» Андрей Лунев перед матчем с «Тереком» рассказывает о награде лучшего игрока месяца и шутках Артема Дзюбы.Зе Луиш: Недавно сотрудники полиции спрашивали, есть ли у меня наркотики в машине или бомбаФорвард московского «Спартака» Зе Луиш пообщался с клубной пресс-службой, рассказав о своей жизни в России.Мирча Луческу: «Галатасарай»? Турецкие журналисты любят высасывать информацию из пальцаГлавный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился мнением о возможном уходе в «Галатасарай».
Бокс
Градович победил Беррио, Курбанов нокаутировал Стапулиониса
Футбол
«Челси» может стать чемпионом Англии в следующую пятницу
Футбол
«Тоттенхэм» уступил «Вест Хэму», прервав серию из девяти побед
Футбол
«Севилья» и «Реал Сосьедад» сыграли вничью
все новости
Уфа
Уфакалендарьстатистика
Рубин
Рубинкалендарьстатистика
Мориц Бауэр
Мориц Бауэрвсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости