Букмекеры не оставили «Томи» шансов в матче со «Спартаком»
Букмекерские конторы выставили коэффициенты на встречу 27-го тура чемпионата России, в которой «Спартак» принимает «Томь».
Победа столичного клуба оценивается коэффициентом 1,04, тогда как виктория сибирской команды идет за 45,00.
За ничью букмекеры предлагают 15,00.
Игра начнется сегодня в 19:00 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.
Матч
Судья:
Алексей Сухой (Россия)
Место и дата
06 мая 19:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция
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