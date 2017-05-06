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Карло Анчелотти: «Дармштадт» - хорошая команда, они выиграли последние три матча

Источник:  ФК «Бавария»Комментарии

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от предстоящего матча 32-го тура чемпионата Германии против «Дармштадта».

- «Дармштадт» - хорошая команда. Они выиграли последние три матча, - приводит слова Анчелотти официальный сайт «Баварии».

Мануэля Нойера, Хави Мартинеса (простудился) и Кингсли Комана (проблемы с голеностопом) не примут участия в матче. А вот Матс Хуммельс сможет выйти на поле.

Левандовски и Тьяго на этой неделе стали отцами, в футболе, как правило свежеиспеченые отцы забивают голы.

Напомним, матч «Бавария» - «Дармштадт» состоится сегодня, 6 апреля и начнется в 16:30 по московскому времени.

Матч

Бавария - Дармштадт

Место и дата

06 мая 16:30, Альянц Арена, Онлайн-трансляция

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