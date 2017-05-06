Карло Анчелотти: «Дармштадт» - хорошая команда, они выиграли последние три матча
Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти поделился
ожиданиями от предстоящего матча 32-го тура чемпионата Германии против «Дармштадта».
- «Дармштадт» - хорошая команда. Они выиграли
последние три матча, - приводит слова Анчелотти официальный сайт «Баварии».
Мануэля Нойера, Хави Мартинеса (простудился) и Кингсли
Комана (проблемы с голеностопом) не примут участия в матче. А вот Матс Хуммельс
сможет выйти на поле.
Левандовски и Тьяго на этой неделе стали отцами, в футболе,
как правило свежеиспеченые отцы забивают голы.
Напомним, матч «Бавария» - «Дармштадт» состоится сегодня, 6 апреля и начнется в 16:30 по московскому времени.
Матч
Место и дата
06 мая 16:30, Альянц Арена, Онлайн-трансляция
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