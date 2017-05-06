Роберт Левандовски: Хотим победить, несмотря на то, что уже стали чемпионами
Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски, ставший на этой
неделе отцом, поделился ожиданиями от предстоящего матча 32-го тура чемпионата
Германии против «Дармштадта».
– Я чувствую себя хорошо, моя жена тоже. Теперь мы в предвкушении будущих забот, - приводит слова Левандовски официальный сайт «Баварии». – Что касается матча, так мы играем дома и хотим победить, даже несмотря на то, что мы уже стали чемпионами. Мы хотим показать нашим болельщикам хороший атакующий футбол.
Напомним, матч «Бавария» - «Дармштадт» состоится сегодня, 6 апреля и начнется в 16:30 по московскому времени.
Матч
Место и дата
06 мая 16:30, Альянц Арена, Онлайн-трансляция
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