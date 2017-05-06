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Евгений Пашутин: Серия с «Локомотивом-Кубань» будет очень тяжелая

Источник:  Единая Лига ВТБКомментарии

Главный тренер УНИКСа Евгений Пашутин прокомментировал победу над «Локомотивом-Кубань» (71:62) в первом матче 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ.

- Игра была напряженной, в Краснодаре всегда непросто. Команда показывает атлетичную и физически мощную игру. Мы проиграли «Локо» две игры в регулярном чемпионате, и все три недели, которые у нас были, готовились очень серьезно. Думаю, что ключ к победе - это 62 очка, которые мы дали набрать сопернику. Но у нас нет никакой эйфории, мы понимаем, что это будет очень тяжелая серия, - сказал Пашутин.

Второй матч также пройдет в Краснодаре 7 мая.

Матч

Локомотив-Кубань - УНИКС - 62:71

Место и дата

05 мая 20:00, Баскет-Холл, Онлайн-трансляция

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