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«Монако» стал совладельцем бельгийского клуба «Серкль Брюгге»

Источник:  ФК «Монако»Комментарии

Футбольный клуб «Монако» приобрел контрольный пакет акций бельгийского клуба «Серкль Брюгге», сообщает официальный сайт монегасков.

Данный проект является частью политики развития молодых талантов. Больше подробностей будет объявлено на специальной пресс-конференции с руководствами обоих клубов.

«Серкль Брюгге» – один из старейших клубов Бельгии, основан в 1899 году, является трехкратным чемпионом страны. На данный момент команда выступает во втором по силе дивизионе Бельгии. 

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