Джейк Айкел: Тяжело было проводить первый матч против команды- хозяйки ЧМ
Нападающий сборной США Джейк Айкел прокомментировал
поражение от команды Германии (1:2) в первом матче группы А на чемпионате мира
в Кельне.
«Мы пытались добиться победы, но немецкий голкипер был на высоте. Тяжело было проводить первый матч против команды- хозяйки, болельщики здорово их поддерживали. Нам нужно разобрать свои ошибки и двигаться дальше - турнир длинный, будем готовиться к следующей игре», - приводит слова Айкела ТАСС.
Матч
США - Германия - 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)
Голы:
Ридер (Раймер, Каун), 10:50 (0:1). Мёрфи (Нелсон, Ларкин), 51:00 (1:1). Хагер (Зайденберг Д., Гогулла), 53:58 (1:2 - бол.).
Место и дата
05 мая 21:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция
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