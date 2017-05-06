Джейк Айкел: Тяжело было проводить первый матч против команды- хозяйки ЧМ

Нападающий сборной США Джейк Айкел прокомментировал поражение от команды Германии (1:2) в первом матче группы А на чемпионате мира в Кельне.

«Мы пытались добиться победы, но немецкий голкипер был на высоте. Тяжело было проводить первый матч против команды- хозяйки, болельщики здорово их поддерживали. Нам нужно разобрать свои ошибки и двигаться дальше - турнир длинный, будем готовиться к следующей игре», - приводит слова Айкела ТАСС.