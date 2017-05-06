Хосеп Гвардиола: Клаудио Браво выбыл до конца сезона
Голкипер «Манчестер Сити» Клаудио Браво пропустит остаток
сезона из-за травмы, об это заявил главный тренер команды Хосеп Гвардиола на
пресс-конференции перед матчем с «Кристал Пэлас».
«Предстоящий матч пропустят Агуэро, надеюсь он вернется к
встрече с «Лестером», но точно не к матчу с «Пэлас». Также отсутствуют Браво,
Клаудио выбыл до следующего сезона», - приводит слова Гвардиолы BBC.
Напомним, матч «Манчестер Сити» - «Кристал Пэлас» состоится сегодня, 6 апреля и начнется в 14:30 по московскому времени.
Матч
Манчестер Сити - Кристал Пэлас
Место и дата
06 мая 14:30, Этихад, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически