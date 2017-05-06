Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Сент-Луис0 : 0Нэшвилл
Футбол  Арсенал Тула- : -Ростов
Футбол  Спартак- : -Томь
Футбол  Амкар- : -ЦСКА
Хоккей  Белоруссия- : -Чехия
Хоккей  Германия- : -Швеция
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Хосеп Гвардиола: Клаудио Браво выбыл до конца сезона

Источник:  BBCКомментарии

Голкипер «Манчестер Сити» Клаудио Браво пропустит остаток сезона из-за травмы, об это заявил главный тренер команды Хосеп Гвардиола на пресс-конференции перед матчем с «Кристал Пэлас».

«Предстоящий матч пропустят Агуэро, надеюсь он вернется к встрече с «Лестером», но точно не к матчу с «Пэлас». Также отсутствуют Браво, Клаудио выбыл до следующего сезона», - приводит слова Гвардиолы BBC.

Напомним, матч «Манчестер Сити» - «Кристал Пэлас» состоится сегодня, 6 апреля и начнется в 14:30 по московскому времени.

Матч

Манчестер Сити - Кристал Пэлас

Место и дата

06 мая 14:30, Этихад, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Арсен Венгер: К Лиге Европы отнесусь серьезноГлавный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал возможное участие команды в Лиге Европы.Маурисио Почеттино: Теперь догнать «Челси» будет трудноГлавный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино признал, что поражение от «Вест Хэма» (0:1) в 36-м туре чемпионата Англии серьезно подорвало шансы его команды настичь лидирующий «Челси».«Тоттенхэм» не смог повторить клубный рекорд 50-летней давности по победам в чемпионате Англии«Тоттенхэм», уступив «Вест Хэму» (0:1) в 36-м туре АПЛ, не смог повторить клубное достижение по победам, одержанным в чемпионате Англии.«Челси» может стать чемпионом Англии в следующую пятницуПроигрыш «Тоттенхэма «Вест Хэму» (0:1) в гостевом матче 36-го тура чемпионата Англии значительно повысил шансы «Челси» досрочно выиграть чемпионат Англии.АПЛ. 36-й тур. «Вест Хэм» обыграл «Тоттенхэм» и другие матчиВсе матчи чемпионата Англии по футболу на сайте «Советского спорта».«Тоттенхэм» уступил «Вест Хэму», прервав серию из девяти побед«Вест Хэм» обыграл «Тоттенхэм» (1:0) в домашнем матче 36-го тура чемпионата Англии.«Манчестер Сити» запрещено подписывать игроков младше 18 на протяжении двух летПремьер-лига Англии приняла решение о санкциям по отношению к «Манчестер Сити». Об этом сообщает Sky Sports.Эррера - лучший футболист «Манчестер Юнайтед» в апреле (фото)Болельщики признали полузащитника Андера Эрреру лучшим игроком «Манчестер Юнайтед» в прошлом месяце.Букмекеры считают «Тоттенхэм» явным фаворитом матча с «Вест Хэмом»Букмекерские конторы выставили котировки на стартовый матч 36-го тура чемпионата Англии между «Вест Хэмом» и «Тоттенхэмом».«ПСЖ» рассматривает Обамеянга как запасной вариант после Санчеса«ПСЖ» намерен в следующем сезоне усилить атаку. Рассматриваются кандидатуры форварда дортмундской «Боруссии» Пьера-Эмерика Обамеянга и нападающего лондонского «Арсенала» Алексиса Санчеса.Коулмэн продлил контракт с «Эвертоном»Защитник «Эвертона» Шеймус Коулмэн продлил действующий контракт. Об этом сообщает официальный сайт клуба.Поль Погба: Рэшфорд сказал мне, что забьет «Сельте» со стандарта. Так и вышлоПоль Погба: Рэшфорд сказал мне, что забьет «Сельте» со стандарта. Так и вышлоПредставители «Манчестер Юнайтед» ответили на вопросы журналистов после победы над «Сельтой» в первом матче 1/2 финала Лиги Европы (1:0).Арсен Венгер: Прошлым летом я пытался пригласить Мбаппе в «Арсенал»Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер рассказал, что пытался летом 2016 года пригласить в столичный клуб форварда «Монако» Килиана Мбаппе.Мората решил покинуть «Реал», «МЮ» и «Челси» ведут борьбу за игрокаКак сообщает AS, форвард мадридского «Реала» Альваро Мората обдумывает предложения от других команд.Погба и Рэшфорд – в символической сборной первых полуфинальных матчей Лиги ЕвропыОфициальный сайт УЕФА опубликовал символическую сборную по итогам первых матчей 1/2 финала Лиги Европы.Каспер Шмейхель: Хочу еще поиграть в Лиге чемпионовГолкипер «Лестера» Каспер Шмейхель рассказал о впечатлениях от участия в Лиге чемпионов.Погба и Траоре поспорят за звание лучшего игрока недели в Лиге ЕвропыОфициальный сайт УЕФА огласил имена игроков, претендующих на звание лучшего футболиста по итогам первых матчей в 1/2 финала Лиги Европы.Александр Шмурнов: При всем уважении к Ибрагимовичу, Рэшфорд прибавляет и без негоКомментатор телеканала «Матч ТВ» Александр Шмурнов высказался об игре 19-летнего форварда «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда.«МЮ» обозначил свою позицию по трансферу ЛинделефаЗащитник «Бенфики» Виктор Линделёф, скорее всего, покинет португальский клуб грядущим летом.Дэйли Блинд: Теперь у «МЮ» есть маленькое преимущество над «Сельтой»Игроки «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллайни, а также Дэйли Блинд ответили на вопросы журналистов после победы над «Сельтой» в первом матче 1/2 финала Лиги Европы (1:0).
Бокс
Градович победил Беррио, Курбанов нокаутировал Стапулиониса
Футбол
«Челси» может стать чемпионом Англии в следующую пятницу
Футбол
«Тоттенхэм» уступил «Вест Хэму», прервав серию из девяти побед
Футбол
«Севилья» и «Реал Сосьедад» сыграли вничью
все новости
Кристал Пэлас
Кристал Пэласкалендарьстатистика
Манчестер Сити
Манчестер Ситикалендарьстатистика
Серхио Агуэро
Серхио Агуэровсе новости
Хосеп Гвардиола
Хосеп Гвардиолавсе новости
Клаудио Браво
Клаудио Бравовсе новости
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости