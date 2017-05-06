Хосеп Гвардиола: Клаудио Браво выбыл до конца сезона

Голкипер «Манчестер Сити» Клаудио Браво пропустит остаток сезона из-за травмы, об это заявил главный тренер команды Хосеп Гвардиола на пресс-конференции перед матчем с «Кристал Пэлас».

«Предстоящий матч пропустят Агуэро, надеюсь он вернется к встрече с «Лестером», но точно не к матчу с «Пэлас». Также отсутствуют Браво, Клаудио выбыл до следующего сезона», - приводит слова Гвардиолы BBC.

Напомним, матч «Манчестер Сити» - «Кристал Пэлас» состоится сегодня, 6 апреля и начнется в 14:30 по московскому времени.