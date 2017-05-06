Арсен Венгер: К Лиге Европы отнесусь серьезно
Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер
прокомментировал возможное участие команды в Лиге Европы.
«Я к каждому турниру отношусь серьезно, все эти годы я только в Кубке лиге выпускал молодежь. Многие большие клубы не выпускали свои сильнейшие составы в Лиге Европы, но теперь за победу в турнире дают путевку в Лигу чемпионов. Это хорошая мотивация для команд», - сказал Венгер.
Матч
Место и дата
07 мая 18:00, Эмирэйтс, Текстовая трансляция
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