Славен Билич: «Вест Хэм» заслужил эту победу над «Тоттенхэмом»
Главный тренер «Вест Хэма» Славен Билич прокомментировал
победу над «Тоттенхэмом» (1:0) в матче 36-го тура чемпионата Англии.
«Мы играли против очень сильной команды, команды, которая находится в форме, команды, которая выиграла девять последних матчей, но «Вест Хэм» заслужил эту победу. У нас получилась отличная командная игра, мы выполнили план на игру. Показали свой характер и класс, без которого бы не смогли обыграть «Шпор».Мы сыграли один из лучших матчей в сезоне», - приводит слова Билича официальный сайт «молотобойцев».
Матч
Вест Хэм - Тоттенхэм - 1:0 (0:0)
Голы
Лансини 65 (1:0).
Состав
Вест Хэм: Адриан, Коллинс (Флетчер, 89), Байрэм, Рид, Крессуэлл, Фонте, Ноубл, Лансини (Фернандес, 90), Куяте, Айю (Снодграсс, 84), Кальери
Тоттенхэм: Льорис, Уокер (Триппьер, 80), Алдервейрелд, Вертонген (Дембеле, 67), Дэвис, Дайер, Эриксен, Алли, Ваньяма (Янссен, 73), Кейн, Сон Хын Мин
Предупреждения:
Ноубл, 16; Рид, 39; Лансини, 66; Байрэм, 71 - Уокер, 12; Триппьер, 90
Судья:
Энтони Тэйлор (Англия)
Место и дата
05 мая 22:00, Аптон Парк, Онлайн-трансляция