«Кливленд» в третий раз кряду обыграл «Торонто»
В третьем матче серии второго раунда плей-офф НБА «Торонто»
на домашней площадке уступил «Кливленду» со счетом 94:115 (24:28, 28:21, 25:30,
17:36)
Самым результативным игроком встречи стал защитник «Рэпторс»
Демар Дерозан, в его активе 37 очков, 2 подбора и 3 передачи, у гостей больше
всего очков набрал форвард Леброн Джеймс – 35, также в его активе 8 подборов и 7 передач.
В серии до четырех побед «Кливленд» одержал верх в третий
раз кряду – 3-0. Четвертый матч противостояния состоится 7 мая также в Торонто.
НБА. Плей-офф
Восточная конференция
Второй раунд
Третий матч
Матч
Место и дата
06 мая 02:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция
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