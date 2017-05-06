«Кливленд» в третий раз кряду обыграл «Торонто»

В третьем матче серии второго раунда плей-офф НБА «Торонто» на домашней площадке уступил «Кливленду» со счетом 94:115 (24:28, 28:21, 25:30, 17:36)

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Рэпторс» Демар Дерозан, в его активе 37 очков, 2 подбора и 3 передачи, у гостей больше всего очков набрал форвард Леброн Джеймс – 35, также в его активе 8 подборов и 7 передач.

В серии до четырех побед «Кливленд» одержал верх в третий раз кряду – 3-0. Четвертый матч противостояния состоится 7 мая также в Торонто.

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