Саша Обрадович: К сожалению, без ключевых игроков мы не смогли показать свой максимум
Главный тренер команды «Локомотив-Кубань» Саша Обрадович
прокомментировал поражение от УНИКСа (71:62) в первом матче 1/4 финала Единой
Лиги ВТБ.
«К сожалению, без ключевых игроков мы не смогли показать свой
максимум. Хотя бороться надо вне зависимости от того, кто есть на паркете, а
кого нет, и я сегодня не увидел этой борьбы.
Мы перед игрой говорили об агрессии и о том, чтобы сыграть на максимуме, но у нас этого не получилось. Но, в любом случае, это все еще не конец истории, у нас будет второй матч для того, чтобы исправить свои ошибки. Мы проведем работу и покажем другую игру», - приводит слова Обрадовича официальный сайт краснодарской команды.
Матч
Локомотив-Кубань - УНИКС - 62:71
Место и дата
05 мая 20:00, Баскет-Холл, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически