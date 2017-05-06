Саша Обрадович: К сожалению, без ключевых игроков мы не смогли показать свой максимум

Главный тренер команды «Локомотив-Кубань» Саша Обрадович прокомментировал поражение от УНИКСа (71:62) в первом матче 1/4 финала Единой Лиги ВТБ.

«К сожалению, без ключевых игроков мы не смогли показать свой максимум. Хотя бороться надо вне зависимости от того, кто есть на паркете, а кого нет, и я сегодня не увидел этой борьбы.

Мы перед игрой говорили об агрессии и о том, чтобы сыграть на максимуме, но у нас этого не получилось. Но, в любом случае, это все еще не конец истории, у нас будет второй матч для того, чтобы исправить свои ошибки. Мы проведем работу и покажем другую игру», - приводит слова Обрадовича официальный сайт краснодарской команды.