Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Сент-Луис2 : 1Нэшвилл
Футбол  Арсенал Тула- : -Ростов
Футбол  Спартак- : -Томь
Футбол  Амкар- : -ЦСКА
Хоккей  Белоруссия- : -Чехия
Хоккей  Германия- : -Швеция
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Саша Обрадович: К сожалению, без ключевых игроков мы не смогли показать свой максимум

Источник:  БК «Локомотив-Кубань»Комментарии

Главный тренер команды «Локомотив-Кубань» Саша Обрадович прокомментировал поражение от УНИКСа (71:62) в первом матче 1/4 финала Единой Лиги ВТБ.

«К сожалению, без ключевых игроков мы не смогли показать свой максимум. Хотя бороться надо вне зависимости от того, кто есть на паркете, а кого нет, и я сегодня не увидел этой борьбы.

Мы перед игрой говорили об агрессии и о том, чтобы сыграть на максимуме, но у нас этого не получилось. Но, в любом случае, это все еще не конец истории, у нас будет второй матч для того, чтобы исправить свои ошибки. Мы проведем работу и покажем другую игру», - приводит слова Обрадовича официальный сайт краснодарской команды.

Матч

Локомотив-Кубань - УНИКС - 62:71

Место и дата

05 мая 20:00, Баскет-Холл, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Евгений Пашутин: Серия с «Локомотивом-Кубань» будет очень тяжелаяГлавный тренер УНИКСа Евгений Пашутин прокомментировал победу над «Локомотивом-Кубань» (71:62) в первом матче ¼ финала плей-офф Единой лиги ВТБ.Димитрис Итудис: Мы довольно плохо бросали, над этим нужно поработатьГлавный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился впечатлениями после первого матча 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ против «Астаны». Напомним, что его команда победила со счетом 77:54.УНИКС повел в серии с «Локомотивом-Кубанью»«Локомотив-Кубань» дома уступил УНИКСу в первом матче 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ.ЦСКА разгромил «Астану» в 1/4 финала Единой лиги ВТБПервый матч 1/4 финала Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Астаной» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 77:54 в пользу ЦСКА.«Локомотив-Кубань» – УНИКС. Видеотрансляция. ОнлайнСегодня на «Советском» спорте вы сможете посмотреть видеотрансляцию матча 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ между «Локомотивом-Кубанью» и УНИКСОМ.Единая лига ВТБ. ЦСКА – «Астана». Видеотрансляция. ОнлайнСегодня на «Советском» спорте вы сможете посмотреть видеотрансляцию матча 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Астаной».Кит Лэнгфорд: Не хочу комментировать слухи об уходе из УНИКСаЗащитник УНИКСа Кит Лэнгфорд накануне старта своей команды в плей-офф Единой лиги ВТБ отказался комментировать информацию о своем уходе из казанской команды.Душко Иванович: Надеюсь, сегодняшний матч станет хорошей школойГлавный тренер «Химок» Душко Иванович после победы своей команды над «Енисеем» в стартовом матче четвертьфинальной серии Единой лиги ВТБ отдал должное сопернику, хорошо игравшему на подборе.33 очка Шведа помогли «Химкам» обыграть «Енисей» на старте плей-оффБаскетболисты подмосковных «Химок» переиграли «Енисей» из Красноярска в первой встречи четвертьфинальной серии Единой лиги ВТБ.Когда ЦСКА – не первый. Почему армейцы – лишь 10-е по посещамости?Когда ЦСКА – не первый. Почему армейцы – лишь 10-е по посещамости?В ожидании «Финала четырех» (19-21 мая в Стамбуле), мы изучили посещаемость всех клубов Евролиги.Серб Лукич вновь возглавил «Нижний Новгород»Зоран Лукич назначен главным тренером «Нижнего Новгорода», сообщается на своем официальном сайте клуба.Латвийские Шакилы О’Нилы. «Зенит» с трудом обыграл ВЭФ (видео)Латвийские Шакилы О’Нилы. «Зенит» с трудом обыграл ВЭФ (видео)Во втором матче четвертьфинала «Зенит» победил ВЭФ, Василий Карасев раскритиковал сына, а Иван Новосельцев тоже поиграл в баскетбол.Райан Тулсон: «Зенит» упорно работал три четверти, чтобы вернуться в игруЗащитник «Зенита» Райан Тулсон поделился мнением о победе (79:74) над ВЭФом во втором матче четвертьфинала Единой лиги ВТБ.Василий Карасев: Тимма и Карасев сейчас – бледная тень того, что было раньшеГлавный тренер «Зенита» Василий Карасев поделился мнением о победе (79:74) над ВЭФом во втором матче четвертьфинала Единой лиги ВТБ.Уайт и Тулсон набрали по 20 очков и помогли «Зениту» обыграть ВЭФ во втором матче четвертьфинала«Зенит» во втором матче четвертьфинальной серии Единой лиги ВТБ обыграл ВЭФ со счетом 79:74.«Енисей» продлил контракт с главным тренером Окуловым«Енисей» продлил на два года контракт с главным тренером Олегом Окуловым, сообщается на официальном сайте клуба.Евгений Пашутин: К серии с «Локомотивом» все восстановились, травмированных нетГлавный тренер казанского УНИКСа Евгений Пашутин сообщил, что его подопечные подошли в полной боевой готовности к четвертьфинальной серии Единой лиги ВТБ против краснодарского клуба «Локомотив-Кубань».Антон Пушков: Понимали, что легкой прогулки не будетЦентровой «Зенита» Антон Пушков подвел итог первого матча четвертьфинальной серии Единой лиги ВТБ, в котором «Зенит» взял верх над командой ВЭФ со счетом 93:81.«У нас тут рынок». Почему лига ВТБ идет против течения«У нас тут рынок». Почему лига ВТБ идет против теченияПрезидент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко – о готовности «Зенита» к Евролиге, новых командах в турнире и позиции по лимиту на легионеров.Карасев готовит шпагу для Шведа. «Зенит» уверенно начал плей-оффКарасев готовит шпагу для Шведа. «Зенит» уверенно начал плей-оффВ первом матче плей-офф с ВЭФом Карасев взялся за старое, а Тулсон показал, кто будет играть за петербуржцев через 20 лет.
Футбол
Маурисио Почеттино: Теперь догнать «Челси» будет трудно
Футбол
«Тоттенхэм» не смог повторить клубный рекорд 50-летней давности по победам в чемпионате Англии
Бокс
Градович победил Беррио, Курбанов нокаутировал Стапулиониса
Футбол
«Челси» может стать чемпионом Англии в следующую пятницу
все новости
УНИКС
УНИКСкалендарьстатистика
Локомотив-Кубань
Локомотив-Кубанькалендарьстатистика
Саша Обрадович
Саша Обрадовичвсе новости
Единая Лига ВТБ
Единая Лига ВТБтаблицакалендарьстатистикатексты/новости