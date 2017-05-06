«Амкар» – ЦСКА. Начало текстовой трансляции в 14:00 (мск)

В рамках 27-го тура чемпионата России «Амкар» сыграет с ЦСКА.

Встреча пройдет на поле стадиона «Звезда» в Перми и начнется в 14:00 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого матча.

ЦСКА с 50-ю очками занимает третье место в турнирной таблице, а «Амкар» расположился на девятой строчке, имея в активе 34 балла.

Напомним, команды встречались в ноябре минувшего года в матче первого круга текущего сезона РФПЛ, тогда встреча завершилась ничьей со счетом 2:2.