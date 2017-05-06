«Амкар» – ЦСКА. Начало текстовой трансляции в 14:00 (мск)
В рамках
27-го тура чемпионата России «Амкар» сыграет с ЦСКА.
Встреча
пройдет на поле стадиона «Звезда» в Перми и начнется в 14:00 по московскому
времени.
«Советский
спорт» проведет текстовую трансляцию этого матча.
ЦСКА с
50-ю очками занимает третье место в турнирной таблице, а «Амкар» расположился
на девятой строчке, имея в активе 34 балла.
Напомним, команды встречались в ноябре минувшего года в матче первого круга текущего сезона РФПЛ, тогда встреча завершилась ничьей со счетом 2:2.
Матч
Место и дата
06 мая 14:00, Звезда, Текстовая трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически