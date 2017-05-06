«Арсенал» – «Ростов». Начало текстовой трансляции в 16:30 (мск)
В рамках
27-го тура чемпионата России «Арсенал» сыграет с «Ростовом»
Встреча
пройдет на поле стадиона «Арсенал» в Туле и начнется в 16:30 по московскому
времени.
«Советский
спорт» проведет текстовую трансляцию
этого матча.
«Ростов» с
42 очками занимает пятое место в турнирной таблице, а «Арсенал» расположился на
15-й строчке, имея в активе 21 балл.
Напомним, в последний раз команды встречались в ноябре минувшего года в матче первого круга текущего сезона РФПЛ, тогда встреча завершилась победой ростовчан со счетом 4:1.
Матч
Место и дата
06 мая 16:30, Арсенал, Текстовая трансляция
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