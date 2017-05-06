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«Арсенал» – «Ростов». Начало текстовой трансляции в 16:30 (мск)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В рамках 27-го тура чемпионата России «Арсенал» сыграет с «Ростовом»

Встреча пройдет на поле стадиона «Арсенал» в Туле и начнется в 16:30 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого матча.

«Ростов» с 42 очками занимает пятое место в турнирной таблице, а «Арсенал» расположился на 15-й строчке, имея в активе 21 балл.

Напомним, в последний раз команды встречались в ноябре минувшего года в матче первого круга текущего сезона РФПЛ, тогда встреча завершилась победой ростовчан со счетом 4:1.

Матч

Арсенал - Ростов

Место и дата

06 мая 16:30, Арсенал, Текстовая трансляция

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