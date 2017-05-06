«Спартак» – «Томь». Начало текстовой трансляции в 19:00 (мск)
В рамках
27-го тура чемпионата России «Спартак» сыграет с «Томью».
Встреча
пройдет на поле «Открытие Арены в Москве и начнется в 19:00 по местному
времени.
«Советский
спорт» проведет текстовую трансляцию
этого матча.
«Спартак»
с 60-ю очками лидирует в турнирной таблице, а «Томь» расположилась на
последней, 16-й строчке, имея в активе 14 баллов.
Напомним, в последний раз команды встречались в ноябре минувшего года в матче первого круга текущего сезона РФПЛ, тогда встреча завершилась победой подопечных Массимо Карреры со счетом 1:0.
Матч
Судья:
Алексей Сухой (Россия)
Место и дата
06 мая 19:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция
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