«Спартак» – «Томь». Начало текстовой трансляции в 19:00 (мск)

В рамках 27-го тура чемпионата России «Спартак» сыграет с «Томью».

Встреча пройдет на поле «Открытие Арены в Москве и начнется в 19:00 по местному времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого матча.

«Спартак» с 60-ю очками лидирует в турнирной таблице, а «Томь» расположилась на последней, 16-й строчке, имея в активе 14 баллов.

Напомним, в последний раз команды встречались в ноябре минувшего года в матче первого круга текущего сезона РФПЛ, тогда встреча завершилась победой подопечных Массимо Карреры со счетом 1:0.