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«Сент-Луис» сократил отставание в серии, переиграв «Нэшвилл»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В пятом матче второго раунда Кубка Стэнли «Сент-Луис» на домашнем льду обыграл «Нэшвилл» со счетом 2:1.

В составе победителей голами отметились Дмитрий Яшкин и Джейден Шварц, а у гостей единственную шайбу забросил Джеймс Нил.

В серии до четырех побед «Блюз» сократили отставание в счете – 3:2. Шестой матч противостояния состоится 8 мая в Нэшвилле.

НХЛ. Кубок Стэнли
Западная конференция
Второй раунд
Пятый матч

Матч

Сент-Луис - Нэшвилл - 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

Голы:

Яшкин (Соботка, Петранжело), 25:43 (1:0). Нил (Йоси, Саббэн), 33:50 (1:1). Шварц (Парайко), 40:25 (2:1).

Место и дата

06 мая 03:00, Скоттрейд Центр, Онлайн-трансляция

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