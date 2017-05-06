«Сент-Луис» сократил отставание в серии, переиграв «Нэшвилл»
В пятом
матче второго раунда Кубка Стэнли «Сент-Луис» на домашнем льду обыграл «Нэшвилл»
со счетом 2:1.
В составе
победителей голами отметились Дмитрий Яшкин и Джейден Шварц, а у гостей
единственную шайбу забросил Джеймс Нил.
В серии до
четырех побед «Блюз» сократили отставание в счете – 3:2. Шестой матч
противостояния состоится 8 мая в Нэшвилле.
НХЛ. Кубок Стэнли
Западная конференция
Второй раунд
Пятый матч
Матч
Сент-Луис - Нэшвилл - 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
Голы:
Яшкин (Соботка, Петранжело), 25:43 (1:0). Нил (Йоси, Саббэн), 33:50 (1:1). Шварц (Парайко), 40:25 (2:1).
Место и дата
06 мая 03:00, Скоттрейд Центр, Онлайн-трансляция
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