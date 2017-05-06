Германия – Швеция. Начало текстовой трансляции в 21:15 (мск)
В матче
группового этапа чемпионата мира по хоккею сборная Германии сыграет с
командой Швеции.
Встреча
пройдет на льду «Ланкесс Арены» в Кельне и начнется в 21:15 по московскому
времени.
«Советский
спорт» проведет текстовую трансляцию
этого матча.
Напомним, на старте турнира немцы обыграл команду США (2:1) и возглавляют группу А, а шведы в серии буллитов уступили российской команде (1:2).
Матч
Место и дата
06 мая 21:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция
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