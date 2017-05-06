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Германия – Швеция. Начало текстовой трансляции в 21:15 (мск)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею сборная Германии сыграет с командой Швеции.

Встреча пройдет на льду «Ланкесс Арены» в Кельне и начнется в 21:15 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого матча.

Напомним, на старте турнира немцы обыграл команду США (2:1) и возглавляют группу А, а шведы в серии буллитов уступили российской команде (1:2).

Матч

Германия - Швеция

Место и дата

06 мая 21:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция

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