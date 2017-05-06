43 очка Хардена не спасли «Хьюстон» от домашнего поражения в матче с «Сан-Антонио»
В третьем
матче второго раунда плей-офф НБА «Хьюстон» на домашней площадке уступил «Сан-Антонио»
со счетом 92:103 (21:19, 18:24, 27:29, 26:31)
Самым
результативным игроком встречи стал защитник «Рокетс» Джеймс Харден, в его
активе 43 очка, два подбора и пять передач, а у гостей по 26 очков в активе
Лимаркуса Олдриджа и Кавай Ленарда.
В серии до
четырех побед «Сперс» вышли вперед – 2-1. Четвертый матч противостояния
состоится 8 мая также в Хьюстоне.
НБА. Плей-офф
Западная конференция
Второй раунд
Третий матч
Матч
Хьюстон - Сан-Антонио - 92:103
Место и дата
06 мая 02:00, Тойота Центр, Онлайн-трансляция
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