43 очка Хардена не спасли «Хьюстон» от домашнего поражения в матче с «Сан-Антонио»

В третьем матче второго раунда плей-офф НБА «Хьюстон» на домашней площадке уступил «Сан-Антонио» со счетом 92:103 (21:19, 18:24, 27:29, 26:31)

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Рокетс» Джеймс Харден, в его активе 43 очка, два подбора и пять передач, а у гостей по 26 очков в активе Лимаркуса Олдриджа и Кавай Ленарда.

В серии до четырех побед «Сперс» вышли вперед – 2-1. Четвертый матч противостояния состоится 8 мая также в Хьюстоне.

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