Немцы обыграли США на ЧМ, «Тоттенхэм» уступил «Вест Хэму», а «Монако» купил себе бельгийский клуб. Главные новости утра

«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра субботы.

Россиянка Анастасия Братчикова завоевала золотую медаль на чемпионате Европы по борьбе в весовой категории до 69 кг.

Стартовал чемпионат мира по хоккею, в первом матче которого сборная России в серии буллитов переиграла команду Швеции.

В параллельном матче финны не без труда взяли верх в противостоянии с Белоруссией.

Чуть позже сборная Германии сенсационно обыграла команду США, а еще один представитель североамериканцев – канадцы победили Чехию.

Лондонский «Тоттенхэм» прервал серию из девяти побед, уступив «Вест Хэму» Славена Билича.

«Севилья» в большинстве не смогла обыграть «Реал Сосьедад».

Футбольный клуб «Монако» стал совладельцем бельгийской команды «Серкль Брюгге».

В НХЛ «Сент-Луис» сократил отставание в серии, победив «Нэшвилл».

«Кливленд» в третий раз кряду обыграл «Торонто» в плей-офф НБА. В параллельном матче 43 очка Джеймса Хардена не спасли «Хьюстон» от домашнего поражения в игре с «Сан-Антонио».

На 99-м году жизни скончался Адольф Кифер – старейший чемпион Олимпийских игр.

«Советский спорт» принял участие в церемонии памяти павших

В рамках большого вечера бокса в Екатеринбурге Евгений Градович победил колумбийца Уго Беррио, Магомед Курбанов нокаутировал Виргилиуса Стапулиониса, а Евгений Чупраков защитил титул чемпиона по версии WBO в легком весе.

Видео дня: «Знарок сказал по секрету…» Лысенков и Пономаренко о победе над шведами

Цитата дня: «К Лиге Европы отнесусь серьезно», - Арсен Венгер, главный тренер «Арсенала»

Тест дня: Чемпионат мира стартовал. Докажи всем, что ты в теме

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