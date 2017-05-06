Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Сент-Луис2 : 1Нэшвилл
Футбол  Арсенал Тула- : -Ростов
Футбол  Спартак- : -Томь
Футбол  Амкар- : -ЦСКА
Хоккей  Белоруссия- : -Чехия
Хоккей  Германия- : -Швеция
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Немцы обыграли США на ЧМ, «Тоттенхэм» уступил «Вест Хэму», а «Монако» купил себе бельгийский клуб. Главные новости утра

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра субботы.

Россиянка Анастасия Братчикова завоевала золотую медаль на чемпионате Европы по борьбе в весовой категории до 69 кг. 

Стартовал чемпионат мира по хоккею, в первом матче которого сборная России в серии буллитов переиграла команду Швеции. 

В параллельном матче финны не без труда взяли верх в противостоянии с Белоруссией. 

Чуть позже сборная Германии сенсационно обыграла команду США, а еще один представитель североамериканцев – канадцы победили Чехию.

Лондонский «Тоттенхэм» прервал серию из девяти побед, уступив «Вест Хэму» Славена Билича. 

«Севилья» в большинстве не смогла обыграть «Реал Сосьедад».

Футбольный клуб «Монако» стал совладельцем бельгийской команды «Серкль Брюгге».

В НХЛ «Сент-Луис» сократил отставание в серии, победив «Нэшвилл».

«Кливленд» в третий раз кряду обыграл «Торонто» в плей-офф НБА. В параллельном матче 43 очка Джеймса Хардена не спасли «Хьюстон» от домашнего поражения в игре с «Сан-Антонио».

На 99-м году жизни скончался Адольф Кифер – старейший чемпион Олимпийских игр.

«Советский спорт» принял участие в церемонии памяти павших

В рамках большого вечера бокса в Екатеринбурге Евгений Градович победил колумбийца Уго Беррио, Магомед Курбанов нокаутировал Виргилиуса Стапулиониса, а Евгений Чупраков защитил титул чемпиона по версии WBO в легком весе.

Видео дня: «Знарок сказал по секрету…» Лысенков и Пономаренко о победе над шведами

Цитата дня: «К Лиге Европы отнесусь серьезно», - Арсен Венгер, главный тренер «Арсенала»

Тест дня: Чемпионат мира стартовал. Докажи всем, что ты в теме

Обязательно к прочтению: 

Доброе начало при аншлаге! В Кельне Россия обыграла Швецию на старте ЧМ

«Удары в голову – обычное дело!» Откровения россиян после победы над шведами

Хабиб, Тони и Конор — бойтесь! UFC подписал опасного легковеса

Дилемма Кличко. Уйти нельзя остаться

Никто не верит в «Терек», все ставят на «Зенит». Гонка за золотом, 27-й тур РФПЛ

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Марез планирует покинуть «Лестер» будущим летомПолузащитник «Лестера» Рияд Марез намерен сменит клуб по окончании текущего сезона.АПЛ. 36-й тур. «Манчестер Сити» примет «Кристал Пэлас, «Лестер» – «Уотфорд» и другие матчиВсе матчи чемпионата Англии по футболу на сайте «Советского спорта».ЧМХ-2017. Германия примет Швецию, Белоруссия - Чехия и другие матчи«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей группового этапа чемпионата мира по хоккею.43 очка Хардена не спасли «Хьюстон» от домашнего поражения в матче с «Сан-Антонио»В третьем матче второго раунда плей-офф НБА «Хьюстон» на домашней площадке уступил «Сан-Антонио» со счетом 92:103 (21:19, 18:24, 27:29, 26:31)Германия – Швеция. Начало текстовой трансляции в 21:15 (мск)В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею сборная Германии сыграет с командой Швеции.«Сент-Луис» сократил отставание в серии, переиграв «Нэшвилл»В пятом матче второго раунда Кубка Стэнли «Сент-Луис» на домашнем льду обыграл «Нэшвилл» со счетом 2:1.«Кливленд» в третий раз кряду обыграл «Торонто»В третьем матче серии второго раунда плей-офф НБА «Торонто» на домашней площадке уступил «Кливленду» со счетом 94:115 (24:28, 28:21, 25:30, 17:36)Славен Билич: «Вест Хэм» заслужил эту победу над «Тоттенхэмом»Главный тренер «Вест Хэма» Славен Билич прокомментировал победу над «Тоттенхэмом» (1:0) в матче 36-го тура чемпионата Англии.Арсен Венгер: К Лиге Европы отнесусь серьезноГлавный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал возможное участие команды в Лиге Европы.Хосеп Гвардиола: Клаудио Браво выбыл до конца сезонаГолкипер «Манчестер Сити» Клаудио Браво пропустит остаток сезона из-за травмы, об это заявил главный тренер команды Хосеп Гвардиола на пресс-конференции перед матчем с «Кристал Пэлас».Джейк Айкел: Тяжело было проводить первый матч против команды- хозяйки ЧМНападающий сборной США Джейк Айкел прокомментировал поражение от команды Германии (1:2) в первом матче группы А на чемпионате мира в Кельне.Тысячи верст общих границ - и такие разные судьбы? Премьера Канады и США на ЧМТысячи верст общих границ - и такие разные судьбы? Премьера Канады и США на ЧМВ вечерних матчах понедельника на лед вышли североамериканцы. Результаты - и атмосфера этих встреч оказались совершенно разным.«Знарок сказал по секрету…» Лысенков и Пономаренко о победе над шведами (видео)«Знарок сказал по секрету…» Лысенков и Пономаренко о победе над шведами (видео)Обозреватели «Советского спорта» Павел Лысенков и Дмитрий Пономаренко в передаче «ЧМ в Кельне» обсуждают победу России над Швецией.Маурисио Почеттино: Теперь догнать «Челси» будет трудноГлавный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино признал, что поражение от «Вест Хэма» (0:1) в 36-м туре чемпионата Англии серьезно подорвало шансы его команды настичь лидирующий «Челси».Марко Штурм: Мы в полной мере насладимся победой над сборной СШАГлавный тренер сборной Германии Марко Штурм прокомментировал победу над командой США (2:1) в первом матче группы А на чемпионате мира в Кельне.Джефф Блашилл: Немцы провели великолепный матчГлавный тренер сборной США Джефф Блашилл прокомментировал поражение от команды Германии (1:2) в первом матче группы А на чемпионате мира в Кельне.«Тоттенхэм» не смог повторить клубный рекорд 50-летней давности по победам в чемпионате Англии«Тоттенхэм», уступив «Вест Хэму» (0:1) в 36-м туре АПЛ, не смог повторить клубное достижение по победам, одержанным в чемпионате Англии.«Челси» может стать чемпионом Англии в следующую пятницуПроигрыш «Тоттенхэма «Вест Хэму» (0:1) в гостевом матче 36-го тура чемпионата Англии значительно повысил шансы «Челси» досрочно выиграть чемпионат Англии.ЧМХ-2017. Швеция по буллитам уступила России, Чехия проиграла Канаде и другие матчиРезультаты матчей первого тура группового турнира чемпионата мира по хоккею.«Тоттенхэм» уступил «Вест Хэму», прервав серию из девяти побед«Вест Хэм» обыграл «Тоттенхэм» (1:0) в домашнем матче 36-го тура чемпионата Англии.
Футбол
«Монако» стал совладельцем бельгийского клуба «Серкль Брюгге»
Футбол
Букмекеры не оставили «Томи» шансов в матче со «Спартаком»
Футбол
Александр Бубнов: «Ростов» минимально обыграет «Арсенал»
Другие
«Советский спорт» принял участие в церемонии памяти павших
все новости
Чемпионат мира
Чемпионат миратаблицакалендарьстатистикатексты/новости
НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости
НБА
НБАтаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости