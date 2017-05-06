Сорокин перезаключил контракт с ЦСКА

ЦСКА перезаключил контракт с вратарем Ильей Сорокиным на новых условиях.

Об этом сообщает официальный сайт КХЛ.

В данный момент голкипер находится в расположении сборной России на чемпионате мира 2017 года, который проходит в Париже и Кельне.

В сезоне-2016/17 Сорокин провел 54 матча в регулярном чемпионате КХЛ и пропустил 61 шайбу.

Воспитанник новокузнецкого хоккея был выбран «Айлендерс» под 78-м номером на драфте 2014 года.

