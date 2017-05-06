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Марез планирует покинуть «Лестер» будущим летом

Источник:  MirrorКомментарии

Полузащитник «Лестера» Рияд Марез намерен сменит клуб по окончании текущего сезона.

Марез недоволен тем, что главный тренер «Лестера» Крэйг Шекспир заменил его в матче 35-го тура чемпионата Англии с «Вест Бромвич Альбион».

В качестве клуба, заинтересованного в услугах Мареза, называется «Марсель», который собирается укрепить состав для борьбы за  попадание в Лигу чемпионов в следующем сезоне. Ранее также сообщалось, что интерес к Марезу проявляет «Барселона».

Алжирец в текущем сезоне провел за «Лестер» 44 матча, в которых забил 9 мячей и отдал 7 результативных передач. Действующий контракт Мареза с клубом рассчитан до 2020 года.

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