Марез планирует покинуть «Лестер» будущим летом

Полузащитник «Лестера» Рияд Марез намерен сменит клуб по окончании текущего сезона.

Марез недоволен тем, что главный тренер «Лестера» Крэйг Шекспир заменил его в матче 35-го тура чемпионата Англии с «Вест Бромвич Альбион».

В качестве клуба, заинтересованного в услугах Мареза, называется «Марсель», который собирается укрепить состав для борьбы за попадание в Лигу чемпионов в следующем сезоне. Ранее также сообщалось, что интерес к Марезу проявляет «Барселона».

Алжирец в текущем сезоне провел за «Лестер» 44 матча, в которых забил 9 мячей и отдал 7 результативных передач. Действующий контракт Мареза с клубом рассчитан до 2020 года.