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Амир Натхо пропустит 3-4 месяца после операции на колене

Источник:  Информационное Агентство России ТАССКомментарии

Полузащитник московского «Локомотива» Амир Натхо перенес операцию на крестообразных связках колена.

- Амир в пятницу перенес операцию на крестообразных связках, она прошла хорошо. Сейчас он отходит от наркоза, а 8 мая уже вернется в Москву и будет восстанавливаться на базе «Локомотива». По словам доктора, мой сын пропустит около трех-четырех месяцев. Он же, кстати, оперировал и Дмитрия Тарасова, который летал к нему с аналогичной травмой, - рассказал отец футболиста Адам Натхо.

Амир заключил контракт с железнодорожниками в прошедшее трансферное окно сроком на полтора года. Травму крестообразных связок он получил в игре молодежных команд «Локомотива» и «Спартака» (1:2), которая состоялась 7 марта.


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