Амир Натхо пропустит 3-4 месяца после операции на колене

Полузащитник московского «Локомотива» Амир Натхо перенес операцию на крестообразных связках колена.



- Амир в пятницу перенес операцию на крестообразных связках, она прошла хорошо. Сейчас он отходит от наркоза, а 8 мая уже вернется в Москву и будет восстанавливаться на базе «Локомотива». По словам доктора, мой сын пропустит около трех-четырех месяцев. Он же, кстати, оперировал и Дмитрия Тарасова, который летал к нему с аналогичной травмой, - рассказал отец футболиста Адам Натхо.

Амир заключил контракт с железнодорожниками в прошедшее трансферное окно сроком на полтора года. Травму крестообразных связок он получил в игре молодежных команд «Локомотива» и «Спартака» (1:2), которая состоялась 7 марта.







