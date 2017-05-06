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Наставник «Атлетика» Вальверде ожидает приглашения в «Барселону»

Источник:  Sport.esКомментарии

Главный тренер «Атлетика» (Бильбао) Эрнесто Вальверде рассчитывает возглавить «Барселону» по окончании сезона.

Вальверде пока не дает ответа руководству «Атлетико» на вопрос о том, продолжит ли он возглавлять команду в следующем чемпионате Испании.

Ранее сообщалось, что Эрнесто входит в число главных претендентом на пост главного тренера «Барселоны».

Нынешний наставник каталонцев Луис Энрике по окончании сезона-2016/17 покинет свой пост.

«Атлетик» в данный момент занимает шестую строчку в турнирной таблице примеры.


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