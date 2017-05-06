«Анахайм» одержал волевую победу над «Эдмонтоном», забросив 3 шайбы в концовке третьего периода

Хоккеисты «Анахайма» впервые вышли вперед в серии второго раунда плей-офф с «Эдмонтоном».

За три минуты до окончания пятого матча серии, который игрался в Калифорнии, гости были впереди - 3:0.

Однако точные броски Райана Гетцлафа, Кэма Файлера и Рикарда Ракелля перевели игру в овертайм.

Первый дополнительный период не принес заброшенных шайб, несмотря на обилие голевых моментов, а во втором исход встречи решила выверенная передача двукратного олимпийского чемпиона Гетцлафа и точный бросок Кори Перри.

Таким образом, счет в серии стал 3-2 в пользу «Уток». Шестой матч серии состоится 8 мая в Канаде.



