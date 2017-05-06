«Анахайм» одержал волевую победу над «Эдмонтоном», забросив 3 шайбы в концовке третьего периода
Хоккеисты «Анахайма» впервые вышли вперед в серии второго раунда плей-офф с «Эдмонтоном».
За три минуты до окончания пятого матча серии, который игрался в Калифорнии, гости были впереди - 3:0.
Everyone who goes by EST, realizing what time it is. #StanleyCup pic.twitter.com/Efb1NgHuEU— NHL (@NHL) 6 мая 2017 г.
Однако точные броски Райана Гетцлафа, Кэма Файлера и Рикарда Ракелля перевели игру в овертайм.
Первый дополнительный период не принес заброшенных шайб, несмотря на обилие голевых моментов, а во втором исход встречи решила выверенная передача двукратного олимпийского чемпиона Гетцлафа и точный бросок Кори Перри.
Thrilling end to an amazing game.— NHL (@NHL) 6 мая 2017 г.
The @AnaheimDucks take a 3-2 lead in the series. #StanleyCup pic.twitter.com/G1OpNFx4q9
Таким образом, счет в серии стал 3-2 в пользу «Уток». Шестой матч серии состоится 8 мая в Канаде.
Матч
Анахайм - Эдмонтон - 4:3 О.Т. (0:0, 0:3, 3:0, 1:0)
Голы:
Драйзайтль (Ларссон, Клефбом), 20:15 (0:1). Макдэвид (Летесту, Ньюджент-Хопкинс), 22:55 (0:2). Каджула (Расселл, Макдэвид), 32:28 (0:3). Гецлаф (Кеслер, Сильверберг), 56:44 (1:3). Фаулер (Перри, Сильверберг), 57:19 (2:3). Ракелль (Перри, Фаулер), 59:45 (3:3). Перри (Гецлаф, Ракелль), 86:57 (4:3).
Место и дата
06 мая 05:30, Хонда Центр, Онлайн-трансляция