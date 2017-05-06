Максим Шалунов: Новосибирск стал для меня родным, большое спасибо болельщикам «Сибири»

Бывший нападающий «Сибири» Максим Шалунов опубликовал обращение к болельщикам новосибирской команды.

- Сезон окончен давно, а мне все не хотелось прощаться, потому что за три этих года этот город стал для меня родным. Хочется сказать большое человеческое спасибо лучшим болельщикам в КХЛ, которые верили и поддерживали нашу команду до конца. Я буду приезжать в этот город всегда с самыми теплыми воспоминаниями, к сожалению, иногда путям приходится разойтись. Но Земля круглая, еще увидимся! И это факт!» - написал хоккеист в Инстаграме.

Напомним, что после окончания сезона ЦСКА и «Сибирь» произвели обмен, в результате которого Константин Окулов, Максим Шалунов и Сергей Шумаков стали игроками армейского клуба.