Алекс Пьетранджело: «Сент-Луис» смог собраться после пропущенной шайбы

Капитан «Сент-Луиса» Алекс Пьетранджело прокомментировал пятый матч серии второго раунда Кубка Стэнли против «Нэшвилла» (2:1).

- Я горжусь командой. Мы старались. Не все получалось, но мы не сдавались. Мы не идеально сыграли втроем против пятерых, но смогли собраться после пропущенной шайбы. Мы понимали, что для победы нам понадобится 60 минут, а может даже больше. И мы продолжали бороться. Джейк (Аллен) был опять великолепен, - цитирует защитника «Блюз» официальный сайт НХЛ.

Напомним, что после этой игры счет в противостоянии стал 3:2 в пользу «Предаторз». Шестой матч состоится в Нэшвилле на стадионе Bridgestone Arena в воскресенье. Встреча начнется в 22:00 по московскому времени.