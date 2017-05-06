Пекка Ринне: Нас ждет очередная битва в шестом матче с «Сент-Луисом»
Голкипер «Нэшвилла» Пекка Ринне прокомментировал пятый матч серии второго раунда Кубка Стэнли против «Сент-Луиса» (1:2).
- Они сегодня хорошо играли. А мы не смогли сыграть в свой хоккей. Тем не менее матч получился очень упорным. У нас были шансы в концовке игры, но мы ими не воспользовались. Нас ждет очередная битва в шестом матче, - цитирует голкипера «Предаторз» официальный сайт НХЛ.
Напомним, что после этой игры счет в противостоянии стал 3:2 в пользу «Предаторз». Шестой матч состоится в Нэшвилле на стадионе Bridgestone Arena в воскресенье. Встреча начнется в 22:00 по московскому времени.
Матч
Сент-Луис - Нэшвилл - 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
Голы:
Яшкин (Соботка, Петранжело), 25:43 (1:0). Нил (Йоси, Саббэн), 33:50 (1:1). Шварц (Парайко), 40:25 (2:1).
Место и дата
06 мая 03:00, Скоттрейд Центр, Онлайн-трансляция