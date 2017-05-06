Пекка Ринне: Нас ждет очередная битва в шестом матче с «Сент-Луисом»

Голкипер «Нэшвилла» Пекка Ринне прокомментировал пятый матч серии второго раунда Кубка Стэнли против «Сент-Луиса» (1:2).

- Они сегодня хорошо играли. А мы не смогли сыграть в свой хоккей. Тем не менее матч получился очень упорным. У нас были шансы в концовке игры, но мы ими не воспользовались. Нас ждет очередная битва в шестом матче, - цитирует голкипера «Предаторз» официальный сайт НХЛ.

Напомним, что после этой игры счет в противостоянии стал 3:2 в пользу «Предаторз». Шестой матч состоится в Нэшвилле на стадионе Bridgestone Arena в воскресенье. Встреча начнется в 22:00 по московскому времени.